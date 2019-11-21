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Şehit eşinin mezarından bir avuç toprak aldı

7 saat önce

Şehit eşinin mezarından bir avuç toprak aldı Hatay, astsubay şehidini son yolculuğuna uğurladı Şehidin annesi, "Yavrum kuzum ben seni bu halde mi görecektim" diyerek gözyaşı döktü Bartın'da eğitim dalışı için girdikleri mağarada şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Karataş, Hatay'ın...

Şehit eşinin mezarından bir avuç toprak aldı

Hatay, astsubay şehidini son yolculuğuna uğurladı

Şehidin annesi, "Yavrum kuzum ben seni bu halde mi görecektim" diyerek gözyaşı döktü

Bartın'da eğitim dalışı için girdikleri mağarada şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Karataş, Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi

HATAY - Bartın'da eğitim dalışı için girdikleri mağarada şehit olan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı personeli Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Karataş, Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Evli ve 1 çocuk babası şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Karataş'ın naaşı morgdan alınarak cenaze aracıyla Erzin'in Gökdere Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Şehidin cenazesi burada eşi Gülşah Karataş, annesi Nefise ve babası Mehmet Karataş ile yakınları tarafından gözyaşları arasında karşılandı. Şehidin annesi, "Yavrum kuzum ben seni bu halde mi görecektim" diyerek gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı törenin yapılacağı Gökdere Mahallesi Mezarlığına götürüldü.

Cenazenin kılınmasından sonra şehidin naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehidin babası mezara toprak attı, eşi de mezardan bir avuç toprak aldı.

Törene, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitöz, milletvekilleri, belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit eşinin mezarından bir avuç toprak aldı

Karataş, Hatay, Genel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:59 Kaynak: İHA
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