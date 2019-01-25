Şehit Eşinin Park Talebi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edilen Astsubay Şenel Ağıl'ın eşi Nermin Ağıl'ın eşi adına kent merkezindeki bir araziye park yapılması talebi, Sinop Belediye Meclisince kabul edilmedi.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edilen Astsubay Şenel Ağıl'ın eşi Nermin Ağıl'ın eşi adına kent merkezindeki bir araziye park yapılması talebi, Sinop Belediye Meclisince kabul edilmedi.



Eşinin şehit olmasının ardından iki çocuğuyla Sinop'a yerleşen Nermin Ağıl, bir süre önce Sinop Belediyesine başvurarak Ada Mahallesi'ndeki evlerinin yanında bulunan boş araziye park yapılması ve parka da şehit eşinin isminin verilmesini talep etti.



Bir süre önce toplanan ve Ağıl'ın başvurusunu değerlendiren Sinop Belediye Meclisi, talebi "Şehitlerin isimlerinin doğup büyüdüğü yerlere verilmesinin daha uygun olacağına Meclisçe oy birliğiyle karar verilmiştir." açıklamasıyla geri çevirdi.



Şehidin eşi Nermin Ağıl, gazetecilere yaptığı açıklamada, alınan karardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



Şehitleri şehir ayrımına tabi tutmanın ne kadar doğru bir karar olduğunun sorgulanması gerektiğine işaret eden Ağıl, "Benim iki çocuğumun kahraman babalarıyla gurur duymaları hakları değil midir? Biz o zaman Çanakkale, Dumlupınar, Kıbrıs, Afrin ve 15 Temmuz şehitlerimizi de böyle mi ayıracağız? Bu nasıl yaklaşımdır?" ifadelerini kullandı.



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir'i örnek gösteren Ağıl, şöyle konuştu:



"Biz şehitlerimizi sadece doğdukları topraklara mı hapsedeceğiz? Sinop Belediyesinin aldığı bu kararı kınıyorum. Bu yanlışın tüm şehitler ve eşim için düzeltilmesini istiyorum. Çünkü şehitler doğdukları, büyüdükleri yere değil, tüm vatan toprağına emanettir. Onlar sadece anasına, babasına ve eşine emanet değiller. Türk milletine emanettirler."



"Meclisten karar çıkar, herkesi bağlar"



Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilediklerini söyledi.



Belediye Meclisinden, şehit nerede doğduysa anıt ve parkların orada yapılmasının daha uygun olacağına dair bir karar çıktığını anlatan Ergül, "Meclisten karar çıkar, herkesi bağlar. Durağan'daki şehidin babası geldiğinde, Ayancık'taki şehidin babası geldiğinde ben ne diyeceğim? Belediye Meclisi kararı vermiştir. Şehidimizin doğup büyüdüğü yerde yapılsın, ben de yardım edeyim. Şehitlere verdiğimiz değer ortadadır. O nedenle Belediye Meclisimizin aldığı kararın arkasındayız." değerlendirmesinde bulundu.



Şırnak'ın Uludere ilçesinde Milli Jandarma Komando Taburuna bağlı üs bölgesine yemek götüren askeri araca terör örgütü PKK mensuplarınca 27 Haziran 2017'de düzenlenen saldırıda şehit olan 35 yaşındaki Astsubay Şenel Ağıl'ın cenazesi, memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verilmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Alparslan Kuytul Hakkında Tahliye Kararı Verildi

Cezaevinde Açlık Grevi Yapan HDP Milletvekili Leyla Güven Tahliye Edildi

Son Dakika! Serdar Aziz, Galatasaray'da Kalacağını Açıkladı

Fuhuşla Suçlanan Kadın, Sevgilisinin Öldürüp 'Aşkım Ölüyor' Diye Polisi Aradı