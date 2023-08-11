Şehit eşinin üniformasını giyip asker selamıyla uğurladı

6 ASKER ŞEHİT OLDU

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşinde 6 asker şehit olmuştu. Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ (24), Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş (27), Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir'in (30) son yolculuklarına uğurlandı. Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin (27) cenazesi memleketi Sivas'a, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in cenazesi memleketi Zonguldak'a, İstihkam Uzman Çavuş Kemal Özek'in (26) cenazesi Denizli'ye getirildi.

ZONGULDAK'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer için cenaze töreni düzenlendi. Törende gözyaşı döken şehidin eşi Aleyna Sezer, eşinin üniformasını giyip asker selamıyla uğurladı. Vatandaşlar şehidin naaşı top arabasına taşındığı sırada "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak tekbir getirdi.

GÖZYAŞLARI SEL OLUP AKTI

Pençe Kilit Operasyonu'nda bölücü terör örgütü üyelerinin taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer için Zonguldak'ta tören düzenlendi. Törende gözyaşları sel olup aktı. Şehit Mustafa Sezer'in naaşı Uzun Mehmet Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakiben İl Müftüsü Aşır Durgun cenaze namazını kıldırdı.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Törene Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tuğgeneral Aydın Cihan Uzun, milletvekilleri, protokol üyeleri, şehidin ailesi, eşi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan duaların ardından şehidin naaşı askerlerin omuzlarına alındı. Şehidin naaşı top arabasına taşındığı sırada vatandaşlar gözyaşı döktü. Bazı vatandaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak tekbirler getirdi.

TABUTINA SON KEZ SARILDI

Şehit Mustafa Sezer'in eşi Aleyna Sezer ve annesi Yasemin Sezer tören sonrasında şehidin tabutuna son kez sarılarak göz yaşı döktü. Eşi Aleyna Sezer ise tabuta sarılarak, 'Oğlunu eve gönderdim' dedi. O anlar ise herkesi ağlattı. Şehidin konulduğu top arabası, tören mangası eşliğinde Uzun Mehmet Camii avlusundan defnedileceği Kozlu ilçesine hareket etti.

EŞİNİ ASKER SELAMIYLA UĞURLADI

Cami avlusunun sonuna kadar top arabasına eşlik eden şehidin eşi Yasemin Sezer, üzerine giydiği eşinin üniformasına sarıldı. Eşinin tabutuna son kez bakan Sezer, naaşı asker selamıyla uğurladı. Şehidin naaşı Kozlu ilçesine bağlı Yahma köyünde toprağa verilecek.

6 AYLIK BEBEĞİN TABUTA DOKUNUŞU YÜREK DAĞLADI

Şehit askerin 6 aylık bebeği son kez babasının tabutuna dokunurken, acılı annenin sözleri de yürekleri dağladı.