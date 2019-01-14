Son Dakika Haberleri: Şehit Eşleri ve Anneleri Bir Araya Geldi

Şehit Eşleri ve Anneleri Bir Araya Geldi

23 dakika önce

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen programda şehit eşleri ve anneleri bir araya geldi.

Şehit Eşleri ve Anneleri Bir Araya Geldi, System.String[]
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen programda şehit eşleri ve anneleri bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen programda konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Türkiye'nin bağımsızlığı için canlarını seve seve feda eden bütün şehitleri rahmetle andığını söyledi.

Şehit ve gazilerin ailelerinin herhangi bir kuruma ulaşamaması durumunda kendilerinin bilgilendirmelerini isteyen Günaydın, şunları kaydetti:

"Bizim gelmemizi beklemeyin lütfen bir derdiniz, sıkıntınız olduğu zaman, bir talebiniz olduğu zaman bizler sizin emrinizdeyiz. Elbetteki bizim yaptıklarımızın sizin yaptıklarınız karşısında hiçbir önemi yok ama bir nebze olsun sizleri mutlu edebilirsek, sizlerin bir sıkıntısını giderebilirsek kendimizi mutlu kabul ederiz. Emniyet müdürlüğüne, jandarma komutanlığına, milli eğitime, sağlığa, bütün kurumlara bir talebiniz isteğiniz olduğu zaman ulaşamıyorsanız mutlaka bizi bilgilendirin. Çünkü bizler sizlerin emrindeyiz, sizlerin istekleri arzuları bizlerin başının üzerindedir, bundan hiç şüpheniz olmasın."

Dernek şube başkanı Yılmaz Üçkan ise gazi ve şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, bu tür toplantılarla acıların, sevinçlerin paylaşıldığını ifade etti.

Programa Vali Şehmus Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, AK Parti Büyükşehir Belediye başkan adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile şehit eşleri ve anneleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:53 Kaynak: AA

Kayseri, Türkiye, Güncel
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