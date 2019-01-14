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Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri
Şubesi tarafından düzenlenen programda şehit eşleri ve anneleri bir araya geldi.
Bir restoranda düzenlenen programda konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Türkiye'nin bağımsızlığı için canlarını seve seve feda eden bütün şehitleri rahmetle andığını söyledi.
Şehit ve gazilerin ailelerinin herhangi bir kuruma ulaşamaması durumunda kendilerinin bilgilendirmelerini isteyen Günaydın, şunları kaydetti:
"Bizim gelmemizi beklemeyin lütfen bir derdiniz, sıkıntınız olduğu zaman, bir talebiniz olduğu zaman bizler sizin emrinizdeyiz. Elbetteki bizim yaptıklarımızın sizin yaptıklarınız karşısında hiçbir önemi yok ama bir nebze olsun sizleri mutlu edebilirsek, sizlerin bir sıkıntısını giderebilirsek kendimizi mutlu kabul ederiz. Emniyet müdürlüğüne, jandarma komutanlığına, milli eğitime, sağlığa, bütün kurumlara bir talebiniz isteğiniz olduğu zaman ulaşamıyorsanız mutlaka bizi bilgilendirin. Çünkü bizler sizlerin emrindeyiz, sizlerin istekleri arzuları bizlerin başının üzerindedir, bundan hiç şüpheniz olmasın."
Dernek şube başkanı Yılmaz Üçkan ise gazi ve şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, bu tür toplantılarla acıların, sevinçlerin paylaşıldığını ifade etti.
Programa Vali Şehmus Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, AK Parti Büyükşehir Belediye başkan adayı ve Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
ile şehit eşleri ve anneleri katıldı.