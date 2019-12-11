Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu - Son Dakika

Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu

6 saat önce

ŞIRNAK'ta şehit olan Patlayıcı İmha Timi (PAMİT) Komutanı Astsubay Esma Çevik'in babası Hüseyin Akgül, taziyeleri kabul etti.

Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu, System.String[]

ŞIRNAK'ta şehit olan Patlayıcı İmha Timi (PAMİT) Komutanı Astsubay Esma Çevik'in babası Hüseyin Akgül, taziyeleri kabul etti.

Şırnak'ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik,  son yolculuğuna uğurlandı. Şehit için Bakırköy Ataköy 5. Kısım Camii'nde tören düzenlendi. Şehit Esma Çevik ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Şehit Esma Çevik'in Sultangazi'de yaşayan babası Hüseyin Akgül, Cebeci Mahallesi'nde bulunan Sultan Camii'nde taziyeleri kabul etti. Vatandaşlar acılı babaya taziye dileklerinde bulundu.

"ALLAH ONDAN BİN KERE RAZI OLSUN"

DHA'ya konuşan şehit babası Hüseyin Akgül, "Esma askerliği seviyordu" dedi. Akgül, kızıyla aralarında geçen son telefon görüşmesini de anlattı;  "Kızım severek askerlik yapıyordu. Her göreve de severek gidiyordu. Şehitlik güzel bir mertebedir. Rabbim şehit babası olmayı bahşettiği için, rabbime şükürler olsun. Allah bütün şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Ruhları şad olsun. Bir Esma ölür, bin Esma doğar. Bu vatan, bu bayrak devamlı ayakta duracaktır. Kimsenin gücü bölmeye yetmez" diye konuştu.

"KIZLARIMDA VASİYETİNİ YERİNE GETİRMİŞ"

Akgül, "Esma askerliği seviyordu. Daha ilk zamanlarda da kendisi asker olacağım diyordu. Üniversiteyi bitirdikten sonra da 'ben asker olacağım' dedi. Kızım dedim 'yapamazsın.' Baba dedi be yapamazsam, kimse yapamaz. 'Ben yapacağım' dedi. ve asker oldu. Allah ondan bin kere razı olsun. Şimdiye kadar yüzümü kara çıkarmadı. Onla gurur duyuyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

Şırnak'a tayini çıktığında kendisi de sevindi. Çünkü kendisi bomba uzmanıdır. Kadın bomba uzmanı Türkiye'de 4 tane varmış. Biri de benim kızımmış. En son kendisiyle Cumartesi günü öğlen saatlerinde telefonla görüştüm. 'Baba dış göreve gidiyoruz. Ben seni daha sonra arayacağım' dedi. En son görüşmemiz oydu" diye konuştu.

Sadece kardeşlerine, " 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş. Kızlarımda vasiyetini yerine getirmiş. Allah razı olsun" ifadesini kullandı.


Hüseyin Akgül, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Astsubay Esma Çevik'ten övgüyle bahsetti: Onun gibisi yoktu
Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
23:28 KILIÇDAROĞLU 4. VEFA ÖDÜLLERİ TÖRENİNE KATILDI - Son Dakika
23:28 "Aman Reis Duymasın" filminin galası yapıldı - Son Dakika
23:26 Başkan Aydın'dan 'duvara bantlanmış muz' eserine gönderme - Son Dakika
23:26 Bakan Kasapoğlu, Galatasaray taraftarlarına yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
23:20 Halk Ekmek'ten Et Market - Son Dakika
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Son Dakika
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Son Dakika
21:22 MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 23:29:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]