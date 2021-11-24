ŞEHİT ESMA ÇEVİK'İN BABASI HÜSEYİN AKGÜL: KESİNLİKLE UZLAŞMAYACAĞIZ - Son Dakika

SULTANGAZİ'de, Şehit Esma Çevik'in babasının oturduğu evin penceresine asılan Türk bayrağını çekerek yere atan kadının 'Kişinin hatırasına hakaret' suçuyla yargılandığı dava sonrası açıklama yapan Hüseyin Akgül, "Kesinlikle uzlaşmayacağız. O şehitlere ben nasıl hesap vereceğim" dedi.

Şırnak'ta etkisiz hale getirmek istediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Patlayıcı İmha Timi (PAMİT) Komutanı Astsubay Esma Çevik'in Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde yaşayan babasının evine asılan Türk Bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, bayrağı kopartarak yere atan kadının kimliğini tespit ederek kısa sürede gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, serbest bırakıldı. Şehit Esma Çevik'in babası Hüseyin Akgül ise kadın hakkında şikayetçi oldu. Türk bayrağını çekerek yere atan kadının 'Kişinin hatırasına hakaret' suçuyla yargılandığı dava bugün Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'nda görüldü.

"KESİNLİKLE UZLAŞMAYACAĞIZ"

Davanın ertelenmesinin ardından adliye çıkışında basın mensuplarına konuşan Şehit Esma Çevik'in babası Hüseyin Akgül, "Gerçekten üzücü bir olay ama asıl üzüntüm; bir kadının şehit kızım için jandarmanın astığı bayrağı koparması. Bir kadın gelip, kızım hakkında küfürlü konuşacak, şehitlere hakaretler edecek. Bu olay kasten yapılmış ya da yaptırılmış bir olaydır. Çocuğunun arkasına sığınmaya çalışıyor, ancak çocuğu ile hiçbir ilgisi yok. Önceki ifadelerinde, bayrağın yırtıldığını ve katlayıp koyduğunu söylüyor. Kamera kayıtlarında öyle bir şey yok. Bayrağı çekip koparıyor, yere fırlatıyor. Şehit kızım hakkında hakaretler, küfürler ediyor. Ben de bunun üzerine dava açtım. Dava görüldü. Kesinlikle uzlaşmayacağız. O şehitlere ben nasıl hesap vereceğim?" dedi.

"SANIK YAPTIĞI ŞEYİ TEKRAR SAVUNDU"

Avukat Ece Tokat, "Bugün duruşmada sanık, tekrar yaptığı şeyi savundu. Hiçbir şekilde pişmanlık göstergesi bulunmamaktaydı. Bu bizi çok üzdü. Şehit evi olduğunu bilmediğini iddia ediyor. En azından öğrendikten sonra bir özür dilemesini beklerdik. Kendisinin beyanları tamamen gerçeğe aykırı ve tutarsızdır. Kamera görüntüleri de çok açıktır. Çocuğunu uzaklaştırmasına rağmen dönüp, büyük bir kin ve nefretle Türk bayrağını koparıyor. Çevredeki insanların tepki göstermesi üzerine de Şehit Esma'ya, Atatürk'e ve tüm şehitler hakaretler etmiştir. Bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.

"BU KADIN CEZALANDIRILMAZSA, BU GİBİ SALDIRILAR ARTACAKTIR"

Terörle Mücadele Gazileri Derneği Başkanı Ender Deniz ise "Son günlerde Türkiye genelinde, şehitlerimize ve gazilerimize karşı maalesef birtakım saldırılar yapılmaktadır. Bizler, bu saldırıların karşısında durduk, durmaya devam edeceğiz. Kanun gereği dosya uzlaşmaya gönderildi. Umarız, uzlaşma olmadıktan sonra bu şahıs cezalandırılır. Cezalandırılmazsa, başka şehit ailelerimize ve gazilerimize saldırılar daha çok olacaktır" ifadelerini kullandı.