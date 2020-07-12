ŞEHİT ETHEM DEMİRCİ'NİN İSTANBUL'DAKİ EVİ TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI - Son Dakika

ŞEHİT ETHEM DEMİRCİ'NİN İSTANBUL'DAKİ EVİ TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Pençe-Kaplan operasyonunda şehit olan Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin İstanbul'daki ailesine acı haber ulaştırıldı.

Pençe-Kaplan operasyonunda şehit olan Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin İstanbul'daki ailesine acı haber ulaştırıldı. Pençe- Kaplan operasyonu kapsamında Kuzey Irak'ta, Terör örgütü mensupları girilen çatışmada şehit olan 27 yaşındaki Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin ailesine acı haber ulaştırıldı. Şehit Ethem Demirci'nin Esenyurt Osman Gazi Mahallesi Gülbahar Sokak'ta yaşayan ailesine sağlık görevlilerinin de eşlik ettiği askeri heyet tarafından şehadet haberi verildi. Şehadet haberini alan aile büyük üzüntü yaşarken, şehidin evi ve sokağı Türk Bayraklarıyla donatıldı. Şehidin, memleketi Samsun'un Havza ilçesinde yarın defnedileceği öğrenilirken, ailesi cenazeye katılmak üzere Samsun'a gitti. Şehit Ethem Demirci'nin 6 ay önce evlendiği öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler

Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı

Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor

İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı

Ters yöne giren 2 araç, karşı şeritten gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur

Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü

Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı

Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti

Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı

Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü

Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı

Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti

Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 26'ya çıktı

New York Times, Türk futbolunu analiz etti, Fatih Terim ve Hamit Altıntop geleceğe dair açıklamalar yaptı