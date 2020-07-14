Şehit Ethem Demirci Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen Hava Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin cenazesi, Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.

Havza Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Demirci'nin naaşı, Kevser Camisi avlusuna getirildi.

Bu sırada şehidin annesi Emine, eşi Işıl ile kardeşleri Nuray, Gülbahar, Recep, Fazlı, Rüstem Ömer ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında subay olan Seyit Ahmet Demirci, büyük üzüntü yaşadı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Öğle namazını müteakip İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Demirci'nin naaşı, bir süre askerlerin omzunda taşındı.

Daha sonra cenaze aracına konulan şehidin naaşı, Kocapınar Mahallesi'ndeki babaevine götürülerek helallik alındı.

6 aylık evli olan şehidin cenazesi, dualar eşliğinde Kocapınar Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.