Şehit evi ve mahallesine iftar yemeği dağıtıldı - Son Dakika

Şehit evi ve mahallesine iftar yemeği dağıtıldı

03.05.2021 04:45
Şehit evi ve mahallesine iftar yemeği dağıtıldı, System.String[]

Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın Emet ilçesinde ki mahallesinde Kızılay tarafından iftar yemeği dağıtımı yapıldı.

Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın Emet ilçesinde ki mahallesinde Kızılay tarafından iftar yemeği dağıtımı yapıldı.

Emet Kızılay Şube Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Şehidimizin evinin önünde, Emet Kızılay seyyar yemek aracı ile şehit ailesi ve mahalleye yemek dağıtımı gerçekleştirdik. Kızılay gönüllüsü gençlerimiz mahalledeki evlere yemek dağıtımını gerçekleştirdiler. Ayrıca vatandaşlarımız seyyar yemek aracına gelerek, kendileri de iftarlık yemeklerini alıp evlerine götürdüler.Şehidimizin mekanını cennet olsun. Ailesine, Emet ilçemize ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Şehit evi ve mahallesine iftar yemeği dağıtıldı
Şehit evi ve mahallesine iftar yemeği dağıtıldı
Şehit evi ve mahallesine iftar yemeği dağıtıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şehit evi ve mahallesine iftar yemeği dağıtıldı - Son Dakika


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