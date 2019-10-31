Şehit evlatlarının anılarını

Kırşehir'de 192 şehit için dikilen 192 fidanla oluşturulan "Şehitler Ormanı'nın bakımını da şehit aileleri ve yakınları yapıyor.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, burada yaptığı açıklamada, Şehitler Ormanı projesini İçişleri Bakanlığının da desteklediğini belirtti.

Şehit aileleri ve yakınlarıyla kalıcı bir eser bırakmak ve acılarını paylaşmak için orman oluşturduklarını vurgulayan Kılıçaslan, şunları kaydetti:

"Kırşehir'de bulunan 192 şehidimiz için aileleriyle birlikte kısa bir süre önce mavi ladin fidanları diktik. Dikilen fidanlarla da Şehitler Ormanı'nı oluşturduk. Fidanların yanına şehitlerin künyelerinin yazılı olduğu mermer plakalar yerleştirdik. Bu projenin tamamını 5 aylık bir zamanda yaptık. Dernek olarak, vatanı için toprağa düşen askerlerimizi yaşatmak amacıyla yaptığımız projede, kalıcı bir çeşit olduğu için mavi ladin çam fidanlarını tercih ettik, toprakla buluşturduk. Aylık olarak buraya gelip, şehit ailelerimizle temizliğini ve ağaçlarımızın bakımlarını yapıyoruz, suluyoruz. Kırşehir'deki tüm şehit ailelerimize sürekli irtibat halindeyiz."

Şehit Mustafa Gevrek'in annesi Bahtıgül Gevrek de "Bu ormanı oluşturanlardan Allah razı olsun. Buraya gelip şehitlerimizle konuşuyor gibi fidanlarla dertleşiyoruz, anlatıyoruz. Bir anne baba olarak daha ne yapabiliriz ki." dedi.

Şehit Gökhan Emre Örül'ün babası Selçuk Örül ise şehitlerin adının ormanda yaşatıldığını, buraya gelip fidanları sulayıp bakımlarını yaptıklarını söyledi.