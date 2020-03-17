Şehit evlatlarının silah arkadaşlarına sarılıp gözyaşı döktüler - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şehit evlatlarının silah arkadaşlarına sarılıp gözyaşı döktüler - Son Dakika

Şehit evlatlarının silah arkadaşlarına sarılıp gözyaşı döktüler

7 saat önce

Van-Bahçesaray karayolunda 5 Şubat'ta meydana gelen çığ felaketinde şehit düşen 11 askerin ailesi, evlatlarının görev yaptığı karakolu ziyaret ederek onların silah arkadaşlarına sarılıp, gözyaşı döktü.

Şehit evlatlarının silah arkadaşlarına sarılıp gözyaşı döktüler, System.String[]

Van- Bahçesaray karayolunda 5 Şubat'ta meydana gelen çığ felaketinde şehit düşen 11 askerin ailesi, evlatlarının görev yaptığı karakolu ziyaret ederek onların silah arkadaşlarına sarılıp, gözyaşı döktü.


İlki 4 Şubat Salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 Şubat Çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısı 42'ye çıkmıştı. İlk çığ felaketinin ardından hemen bölgeye giderek arama kurtarma ve güvenlik önlemi alan askerlerden 11'i, yaşanan ikinci faciada kar yığınlarının altında kalarak şehit düşmüştü. Van Valiliği öncülüğünde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucunda 11 şehit askerin ailesi Van'a getirildi. Van'da misafir edilen şehit aileleri, bugün sabah saatlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile birlikte ilk olarak çığ felaketinin yaşandığı bölgeye gitti. Evlatlarının kar yığınları altında kalarak şehadet şerbeti içtiği bölgede incelemelerde bulunan aileler, daha sonra Kayaboğazı Karakoluna geçtiler. Burada evlatlarının silah arkadaşları tarafından kapıda karşılanan şehit aileleri duygu dolu anlar yaşadı. Askerlere sarılarak gözyaşı döken şehit aileleri, evlatlarının görev yaptığı karakolu gezerek yetkililerden bilgi aldılar. - VAN

Bahçesaray, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:32 Kaynak: İHA
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