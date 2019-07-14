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Şehit evlerinde yas var

11 saat önce

Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleşen operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit düşen 2 askerin evinde yas var.Şehit Jandarma Teğmen Alim Keskin'in şehit olduğu haberi yetkililer tarafından Mamak ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleşen operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit düşen 2 askerin evinde yas var.
Şehit Jandarma Teğmen Alim Keskin'in şehit olduğu haberi yetkililer tarafından Mamak ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Daha sonra şehidin Bahçeleriçi Mahallesi'ndeki evine Türk bayrakları asıldı. Akrabaları ve komşuları, aileye taziyelerini iletti.
Aynı operasyonda şehit düşen Jandarma Astsubay Cengiz Tokur'un ikamet ettiği Etimesgut ilçesine bağlı Tunahan Mahallesi'ndeki evine de Türk bayrakları asıldı, mahalleye taziye çadırı kuruldu.
Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleşen operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında 3 asker şehit düşmüştü.
Şehit evlerinde yas var
Jandarma, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:57 Kaynak: AA
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