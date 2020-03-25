'Şehit Eyüp Gülaştı yardım tırı' İdlib'e uğurlandı - Son Dakika
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'Şehit Eyüp Gülaştı yardım tırı' İdlib'e uğurlandı

6 saat önce

Samsun Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL) öğrencileri ve velileri tarafından temin edilen insani yardım malzemelerinin bulunduğu 'Şehit Eyüp Gülaştı yardım tırı', Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere yola çıktı.

'Şehit Eyüp Gülaştı yardım tırı' İdlib'e uğurlandı, System.String[]

Samsun Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL) öğrencileri ve velileri tarafından temin edilen insani yardım malzemelerinin bulunduğu 'Şehit Eyüp Gülaştı yardım tırı', Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere yola çıktı.


Okul bahçesinde yardım tırını uğurlamak için tören düzenlendi. Törene Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Atakum'a İmam Hatip Yaptırma ve Yaşatma Dernek Başkanı ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik, Okul Müdürü Zahit Köseoğlu, Okul Aile Birliği Başkanı Ali Akyüz, okul aile birliği üyeleri, dernek yöneticileri, öğretmenler ve İdlib'de şehit edilen Atakum Anadolu İHL 2012-2013 dönem öğrencilerinden Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın babası İsa Gülaştı katıldı.


Törende bir konuşma gerçekleştiren İHL Okul Müdürü Zahit Köseoğlu, "Ülke olarak yaşadığımız bu zor günleri en kısa zamanda geride kalmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Öğrenci, veli, öğretmen, dernek ve okul aile birliği iş birliğiyle yaptığımız kampanyamızla büyük ve güçlü bir aile olduğumuzu bir kez daha anladık. Aziz Şehidimiz Eyüp olmak üzere bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Eyüp evladımızın aziz hatırasını yaşatabilmek adına gönül coğrafyamızdaki mazlum kardeşlerimize küçük de olsa bir katkı sağlamak amacıyla başlattığımız kampanyada bize iletilen milletimizin emanetlerini ümmetin emanetlerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabb'im emek veren katkı sağlayan herkesten razı olsun" dedi.


Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ise, "Bütün şehitlerimizi minnetle anıyoruz hem şehidimizin aziz hatırasına yönelik hem de ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım etmeye yönelik düzenlenmiş olan bu kampanyayı çok anlamlı buluyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizin ve tüm dünya insanlığının içinde bulunduğu bu sıkıntılı süreci milletçe sorunsuz bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Devletimiz bütün birimleriyle, biz de kendi bölgemizde bütün tedbirleri almak suretiyle elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.


İdlib'de haince düzenlenen saldırıda Şehit olan Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın babası İsa Gülaştı yardım tırının önünde oğlunun fotoğrafını görünce duygulu anlar yaşadı. Şehit babası İsa Gülaştı, "Kampanyaya oğlumun adını verdiğiniz için teşekkür ederim, Allah razı olsun" şeklinde konuştu.


Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin düzenlediği kampanya neticesinde hazırlanan idlib'e yardım tırı şehitler için, okunan dua ile yolcu edildi. - SAMSUN

Atakum, İdlib, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:03 Kaynak: İHA

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