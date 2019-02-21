Son Dakika Haberleri: Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisinin Başarısı

Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisinin Başarısı

17 dakika önce

Türkiye İmam Hatip Ortaokulları arasında gerçekleşen Genç Sesler Musiki Yarışmasında Adıyaman Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İbrahim Esat Erdem Türkiye Finaline kaldı.

Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisinin Başarısı, System.String[]
Türkiye İmam Hatip Ortaokulları arasında gerçekleşen Genç Sesler Musiki Yarışmasında Adıyaman Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İbrahim Esat Erdem Türkiye Finaline kaldı.

Milli Eğitim Bakanlı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından imam hatip ortaokulu öğrencileri arasında Adıyaman'da düzenlenen Genç Sesler Musiki Yarışmasında 7 okul öğrencisinden birinci olan Adıyaman Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İbrahim Esat Erdem yarı finallere katıldı. Çekilen video Milli Eğitim Bakanlı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne gönderildi.

Gönderilen video Din Öğretimi Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından izlenerek finale kalan 10 öğrenci arasına girdi.

Adıyaman Şehit Fazıl Gürs öğrencisi finalde mücadele edecek. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:33 Kaynak: İHA

Genç, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Mazot ve Gübre Destek Ödemeleri Yarın Başlıyor Bekaroğlu'dan Soylu'ya Çok Sert Sözler: Allah Belanı Versin Diyorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı Seçim Afişi Üzerinden Vurdu Deniz Baykal, TBMM'de Yemin Ederken Eşi Gözyaşlarına Boğuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 16:50:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisinin Başarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]