Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisinin Başarısı
17 dakika önce
Türkiye İmam Hatip Ortaokulları arasında gerçekleşen Genç Sesler Musiki Yarışmasında Adıyaman Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İbrahim Esat Erdem Türkiye Finaline kaldı.
Türkiye
İmam Hatip Ortaokulları arasında gerçekleşen Genç
Sesler Musiki Yarışmasında Adıyaman
Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İbrahim Esat Erdem Türkiye Finaline kaldı.
Milli Eğitim Bakanlı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından imam hatip ortaokulu öğrencileri arasında Adıyaman'da düzenlenen Genç Sesler Musiki Yarışmasında 7 okul öğrencisinden birinci olan Adıyaman Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İbrahim Esat Erdem yarı finallere katıldı. Çekilen video Milli Eğitim Bakanlı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne gönderildi.
Gönderilen video Din Öğretimi Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından izlenerek finale kalan 10 öğrenci arasına girdi.
Adıyaman Şehit Fazıl Gürs öğrencisi finalde mücadele edecek. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:33 Kaynak: İHA
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