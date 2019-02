Şehit Fethi Bey Fethiye'de Anıldı

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin ilk şehidi olan Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, ölümünün 105. yıl dönümünde düzenlenen törenle isminin verildiği Muğla'nın Fethiye ilçesinde anıldı. Törende, Türk Hava Kurumu paramotor ve model uçak gösterileri yapıldı.



Şehit Fethi Bey Parkı'nda düzenlenen anma törenine, Bağımsız Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, Türk Hava Kurumu (THK) eski Genel Başkanı Kürşat Atılgan, Fethiye Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Sedat Karabay, Fethiye İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Yılmaz Demirelli, TCSG-65 Bot Komutanı Yüzbaşı Ahmet Yakın, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, askeri erkan, THK genç kanatlar üyeleri, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları başkan ve üyeleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören boyunca Türk bayrakları va Atatürk'ün portresinin bulunduğu flamalar asılı olan paramotorlar ve model uçaklar uçuş yaptı.



'SİLAHLI KUVVETLER SİYASETE ALET EDİLMEMELİ'



THK eski Genel Başkanı Kürşat Atılgan, "Silahlı Kuvvetler hiçbir zaman siyasete alet edilmemeli. Çünkü siyaset, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni böldüğü zaman kendi arasındaki emir komuta ilişkisini kaybediyor ve Balkan Harbi gibi bir hezimete sebep oluyor ve bir imparatorluğu batırabiliyor. O nedenle bugünkü siyasilerin en çok dikkat etmesi gereken konu Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinde yasama, yargı ve yürütmenin yetkileri nedir, onu ortaya koyup ondan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kendi mecrası, kendi yönetimi içinde serbest bırakmak ve ülkenin savunması için hazırlıklarını yapmasını sağlamaktır. Aksi takdirde, 'Benden olsun' diye Türk Silahlı Kuvvetleri ile oynanırsa bunun bedelini; imparatorluğu dağıttığımız gibi, bugünkü vatanımızın da parçalanmasına vesile olabilir. Halka moral vermek için düzenlenen hava seyahatinde şehit olan Fethi Bey'i minnet ve şükranla anıyoruz. Bugün havacılığımızın temelinde binlerce şehidin ilki olan Fethi Bey'in mekanı cennet olsun" diye konuştu.



'TARİHE SAHİP ÇIKMALIYIZ'



Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, "Tarihten ders alırsanız, tarih sizi doğru yola götürür. Ama tarihi ciddiye almazsanız da hüsranla karşılaşırsınız. Kahramanlar, milletlerin tarih yolculuğunda deniz fenerleridir. Yol göstericileridir. Adını bir şehitten alan şehirde yaşamak bizler için onurların en büyüğüdür. Saygıdeğer Fethiyeliler çok vefalı insanlardır. Fethiyeliler, 1930'lu yıllarda kendi aralarında topladıkları parayla bir uçak alarak Türk Hava Kuvvetleri'ne hediye etmişlerdir. Bu milletin o yoklukta bile neler yapabileceğini en güzel göstergesidir. Kahramanlık, atılıp bir daha geri dönmemektir. Aynı Çin Sarayı'nı basan Kürşat gibi, Bağdat'ın kapısındaki Genç Osman gibi, İstanbul Surları'nda Ulubatlı Hasan gibi. En sonda 2016'da 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir gibi… Kahramanlarla aslında bu millet tarih yolculuğuna devam etmiş. Hollywood'a bakıyoruz ama Afganistan, ama Irak işgallerindeki sözde kahramanları filmleştirip bütün dünyaya bir şeyler izletmek istiyorlar. Halbuki bizim bir kahramanımızın yaptığı, onların bu anlamda ortaya koymak istediği bütün değerlerden çok daha fazla. Bu törenin ısrarcı olarak 2004 yılından itibaren devam etmesinin sebebi; işte bu göstergedir, bu vefa örneğidir. Bizim vefalı davranmamız, tarihimize sahip çıkmamız gerekir" diye konuştu.



