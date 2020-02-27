Şehit Fethi Bey ölümünün 106. yılında Fethiye'de anıldı - Son Dakika

Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından ve Fethiye'ye ismi verilen Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, ölümünün 106. yılında Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.



Şehit Fethi Bey Parkı'ndaki anıtın önünde düzenlenen törende, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait üç savaş uçağı saygı geçişi yaptı. Türk Hava Kurumu pilotları ise Türk bayrağı ve Şehit Fethi Bey'in posterinin bağlandığı paramotorlarla gösteri ve model uçak gösterileri yapıldı.



Fethi Bey'in 106. Yıl anma törenine Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Dalaman Hava Meydan Komutanı Hava Uçak Bakım Albay Kemal Tayfun Çanlı, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Sedat Karabay, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Rüştü Şen, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel, TCSG-65 Bot Komutanı Yüzbaşı Raşit Gödelek, siyasi parti ilçe başkanları, daire amirleri, askeri erkan, THK genç kanatlar üyeleri, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları başkan ve üyeleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Şehit Fethi Bey Parkı'ndaki anıtın önünde düzenlenen törende, konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, ilçenin isminin Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'den almasının onur verici olduğunu söyledi.



Bir ülkenin yetiştirdiği değerleri gelecek nesillere aktarmadığı takdirde kökünden koparılmış bir ağaç gibi yok olacağını olacağını ifade den Gürün, "Biz, geçmişte ülkemize katkı yapan, ülkenin kalkınmasına katkısı olan tüm değerleri topluma anlatmak zorundayız. Fethiye aldığı isimle bu büyük görevi taşıyor. Muğlalılar olarak gurur duyuyoruz" dedi.



Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise, Fethi Bey'in isminin ilçede yaşatılmasının gururunu yaşadıklarını kaydetti. "Bu ülke he karış toprağından şehitlerimiz var" diyen Karaca, "Şehit Fethi Beyi isminde ilçemizde yaşatıyoruz. Fethiye var oldukça, Fethi Beyin ismi hep anılacak. Orta doğudan, Suriye'den şehit haberleri gelmektedir. Vatan topraklarımızı güven içinde tutmak için, aynı Şehit Fethi Bey gibi aynı topraklarda görev yapan askerlerimiz var" dedi. - MUĞLA