Şehit Fethi Bey ölümünün 106. yılında Fethiye'de anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Fethi Bey ölümünün 106. yılında Fethiye'de anıldı - Son Dakika

Şehit Fethi Bey ölümünün 106. yılında Fethiye'de anıldı

6 saat önce

Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından ve Fethiye'ye ismi verilen Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, ölümünün 106. yılında Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Şehit Fethi Bey ölümünün 106. yılında Fethiye'de anıldı, System.String[]

Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından ve Fethiye'ye ismi verilen Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, ölümünün 106. yılında Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.


Şehit Fethi Bey Parkı'ndaki anıtın önünde düzenlenen törende, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait üç savaş uçağı saygı geçişi yaptı. Türk Hava Kurumu pilotları ise Türk bayrağı ve Şehit Fethi Bey'in posterinin bağlandığı paramotorlarla gösteri ve model uçak gösterileri yapıldı.


Fethi Bey'in 106. Yıl anma törenine Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Dalaman Hava Meydan Komutanı Hava Uçak Bakım Albay Kemal Tayfun Çanlı, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Sedat Karabay, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Rüştü Şen, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Emre Süel, TCSG-65 Bot Komutanı Yüzbaşı Raşit Gödelek, siyasi parti ilçe başkanları, daire amirleri, askeri erkan, THK genç kanatlar üyeleri, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları başkan ve üyeleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Şehit Fethi Bey Parkı'ndaki anıtın önünde düzenlenen törende, konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, ilçenin isminin Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey'den almasının onur verici olduğunu söyledi.


Bir ülkenin yetiştirdiği değerleri gelecek nesillere aktarmadığı takdirde kökünden koparılmış bir ağaç gibi yok olacağını olacağını ifade den Gürün, "Biz, geçmişte ülkemize katkı yapan, ülkenin kalkınmasına katkısı olan tüm değerleri topluma anlatmak zorundayız. Fethiye aldığı isimle bu büyük görevi taşıyor. Muğlalılar olarak gurur duyuyoruz" dedi.


Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise, Fethi Bey'in isminin ilçede yaşatılmasının gururunu yaşadıklarını kaydetti. "Bu ülke he karış toprağından şehitlerimiz var" diyen Karaca, "Şehit Fethi Beyi isminde ilçemizde yaşatıyoruz. Fethiye var oldukça, Fethi Beyin ismi hep anılacak. Orta doğudan, Suriye'den şehit haberleri gelmektedir. Vatan topraklarımızı güven içinde tutmak için, aynı Şehit Fethi Bey gibi aynı topraklarda görev yapan askerlerimiz var" dedi. - MUĞLA

Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsle savaşan Çin'de yere yığılan adama doktor suni teneffüs yaptı
Koronavirüs en çok 80 yaşının üzerindeki insanları öldürürken 0-9 yaş arasında ölüme rastlanmadı Boşandığı eşi ve eşinin sevgilisini öldüren adam: Bıçak darbelerini hatırlamıyorum Marmaris açıkları 4.7'lik depremle sallandı

Son Dakika Haberleri
19:42 Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor
19:42 Gülin İyigün: Setleri çok özledim
19:08 Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor
18:39 Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir
18:38 Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 19:45:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Fethi Bey ölümünün 106. yılında Fethiye'de anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]