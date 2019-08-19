Son Dakika Haberleri: Şehit Fethi Sekin adına turnuva
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Şehit Fethi Sekin adına turnuva

1 saat önce

Elazığ'ın Baskil ilçesinde şehit Fethi Sekin Uluslararası Muay Thai Altın Kemer Turnuvası düzenlendi.

Şehit Fethi Sekin adına turnuva, System.String[]
Elazığ'ın Baskil ilçesinde şehit Fethi Sekin Uluslararası Muay Thai Altın Kemer Turnuvası düzenlendi.

Türkiye Muay Thai Federasyonu'nca Baskil Hükümet Konağı önünde yapılan turnuvaya 10 ilden 24 sporcu katıldı. Farklı kategorilerde kıyasıya geçen mücadeleler sonrası birinci olan sporculara ödülleri Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat tarafından verildi.
Murat şehit Sekin adına turnuva düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençleri spora yönlendirmenin önemine vurgu yaptı.
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat ise "Sekin, kendi canı pahasına büyük bir faciayı engelledi. Belki isimsiz birçok kahramanımız vardır ama şehidimizin göstermiş olduğu kahramanlıkta dillere destan olmuştur." dedi.
Turnuvayı Elazığ Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin ve AK Parti İlçe Başkanı Hüsni Kalkan da izledi.
Fethi Sekin, Baskil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:02 Kaynak: AA
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