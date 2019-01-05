Son Dakika Haberleri: Şehit Fethi Sekin Alaşehir'de Anıldı

Şehit Fethi Sekin Alaşehir'de Anıldı

1 saat önce

İzmir Adliyesi önünde terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Fethi Sekin, ölümünün ikinci yılında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde anıldı.

Şehit Fethi Sekin Alaşehir'de Anıldı, System.String[]
İzmir Adliyesi önünde terör örgütü PKK mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Fethi Sekin, ölümünün ikinci yılında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde anıldı.

Alaşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ölümünün ikinci yıl dönümünde Şehit Polis Memuru Fethi Sekin, Alaşehir Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen tören ile anıldı.

Tören öncesi gençlik merkezi önünde Fethi Sekin ve diğer şehitler adına lokma döküldü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program tüm şehitler adına okulan Kur'an'ı Kerim tilaveti ile son buldu.

Anma törenine Kaymakam Abdullah Uçgun, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Nadir Bilbay da katıldı.

Törene katılan herkese teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, "Başta Fethi Sekin olmak üzere tüm şehitlerimizi, huzurlarınızda rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:06 Kaynak: AA

Alaşehir, Fethi Sekin, Güncel
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