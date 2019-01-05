Son Dakika Haberleri: Şehit Fethi Sekin Anısına Şiir Yarışması

Şehit Fethi Sekin Anısına Şiir Yarışması

11 dakika önce

Şehit polis Fethi Sekin'in şehadetinin yıl dönümünde Baskil ilçesinde şiir yarışması düzenlendi.

Şehit Fethi Sekin Anısına Şiir Yarışması, System.String[]
Şehit polis Fethi Sekin'in şehadetinin yıl dönümünde Baskil ilçesinde şiir yarışması düzenlendi.

İzmir Adliyesi'nde 5 Ocak 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen polis Sekin'in anısına düzenlenen şiir yarışmasında Baskil İmam Hatip Ortaokulu 10. sınıf öğrencisi Rabia Arslan birinci oldu.

Arslan, şehidin kabri başında düzenlenen anma programında şiirini okudu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:40 Kaynak: AA

Polis, Fethi Sekin, Güncel
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