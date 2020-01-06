Şehit Fethi Sekin, Bağcılar'da anıldı - Son Dakika

İzmir'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen polis memuru Fethi Sekin, Bağcılar Belediyesi ile Dersaadet Elazığlılar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

Bağcılar Belediyesi açıklamasına göre Dersaadet Elazığlılar Derneği tarafından Bağcılar Halk Sarayı'nda yapılan anmada, Sekin'in hayatını ve şehit ediliş anını anlatan sinevizyon gösterildi.

Etkinliğe katılan Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Fethi Sekin'in bu topraklarda yaşayan insanların çok tipik bir örneği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim devletimiz asla ayrımcılık yapmaz. Fethi Sekin'in ana dili Kürtçe. Okudu polis oldu hem de en kahraman polis oldu. Onu da göreve alırken devlet bir ayrımcılık yapmadı, yapmaz. Devletimizin, milletimizin İslam'la örtüşük milliyetçilik anlayışı asla ırkçılık barındırmaz. Tamamıyla vatanperverlik, vatanseverlik üzerinedir. Türk, Kürt biz biriz. Hepimiz bu memleketin evladıyız."

Libya'ya asker gönderilmesine de değinen Ağar, " Yozgat'ın, Ankara'nın, Diyarbakır'ın savunması Musul'dan, Basra'dan, Halep'ten, Beyrut'tan başlar. Türkiye'nin tarihten gelen sorumlulukları var. Bunları akılla, tarihten gelen tecrübelerle yönettiğiniz vakit Türkiye, dünyada gerçek manada yerini alacaktır. Ne sayesinde? Fethi Sekin'ler ve onun gibi bedel ödeyenler sayesinde." ifadelerini kullandı.

Anma toplantısına Yargıtay Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Aydıner, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayım Yorgun, Bağcılar Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ, Dersaadet Elazığlılar Derneği Başkanı Kürşat Koç ile Sekin'in akrabaları, meslektaşları ve sevenleri katıldı.