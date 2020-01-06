Şehit Fethi Sekin, Bağcılar'da anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Fethi Sekin, Bağcılar'da anıldı - Son Dakika

Şehit Fethi Sekin, Bağcılar'da anıldı

6 saat önce

İzmir'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen polis memuru Fethi Sekin, Bağcılar Belediyesi ile Dersaadet Elazığlılar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

Şehit Fethi Sekin, Bağcılar'da anıldı, System.String[]

İzmir'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen polis memuru Fethi Sekin, Bağcılar Belediyesi ile Dersaadet Elazığlılar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

Bağcılar Belediyesi açıklamasına göre Dersaadet Elazığlılar Derneği tarafından Bağcılar Halk Sarayı'nda yapılan anmada, Sekin'in hayatını ve şehit ediliş anını anlatan sinevizyon gösterildi.

Etkinliğe katılan Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Fethi Sekin'in bu topraklarda yaşayan insanların çok tipik bir örneği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim devletimiz asla ayrımcılık yapmaz. Fethi Sekin'in ana dili Kürtçe. Okudu polis oldu hem de en kahraman polis oldu. Onu da göreve alırken devlet bir ayrımcılık yapmadı, yapmaz. Devletimizin, milletimizin İslam'la örtüşük milliyetçilik anlayışı asla ırkçılık barındırmaz. Tamamıyla vatanperverlik, vatanseverlik üzerinedir. Türk, Kürt biz biriz. Hepimiz bu memleketin evladıyız."

Libya'ya asker gönderilmesine de değinen Ağar, " Yozgat'ın, Ankara'nın, Diyarbakır'ın savunması Musul'dan, Basra'dan, Halep'ten, Beyrut'tan başlar. Türkiye'nin tarihten gelen sorumlulukları var. Bunları akılla, tarihten gelen tecrübelerle yönettiğiniz vakit Türkiye, dünyada gerçek manada yerini alacaktır. Ne sayesinde? Fethi Sekin'ler ve onun gibi bedel ödeyenler sayesinde." ifadelerini kullandı.

Anma toplantısına Yargıtay Üyesi Prof. Dr. Ömer Faruk Aydıner, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayım Yorgun, Bağcılar Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ, Dersaadet Elazığlılar Derneği Başkanı Kürşat Koç ile Sekin'in akrabaları, meslektaşları ve sevenleri katıldı.

Fethi Sekin, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı
Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü

Son Dakika Haberleri
18:05 ABONELERİMİZİN DİKKATİNE Açıklaması - Son Dakika
18:05 Taksim'de yağmur ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika
18:05 Isparta'da 3 ilçede okullara kar tatili (3) - Son Dakika
18:05 Eskişehir'de sahte hesaptan kar tatili mesajı atıldı - Son Dakika
18:05 Marcelo Saracchi: "Sanki evime gelmiş gibiyim" - Son Dakika
17:48 Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı - Son Dakika
15:58 Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 18:07:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Fethi Sekin, Bağcılar'da anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]