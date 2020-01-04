Şehit Fethi Sekin'e verdiği sözü tuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Fethi Sekin'e verdiği sözü tuttu - Son Dakika

Şehit Fethi Sekin'e verdiği sözü tuttu

6 saat önce

Kahraman polis Fethi Sekin, 3 yıl önce İzmir Adliyesine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit düştü.

Şehit Fethi Sekin'e verdiği sözü tuttu, System.String[]

Kahraman polis Fethi Sekin, 3 yıl önce İzmir Adliyesine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit düştü. Şehidin olaydan birkaç gün önce üşümesin diye verdiği monta gözü gibi bakan kafe çalışanı Öztürk Uçar, Sekin'e verdiği sözü de bu yıl tuttu. Uçar, şehidin kendisini ehliyetsiz araç kullanmaması konusunda ikaz ettiğini, bu yıl ona verdiği sözü tutarak 42 yaşında ehliyet aldığını söyledi.


İzmir'de 5 Ocak 2017'de gerçekleşen hain terör saldırında polis memuru Fethi Sekin büyük bir kahramanlık örneği göstererek teröristlerle çatışıp şehit olmuştu. Fethi Sekin'in şehit olmadan 5 gün önce adliyenin yanındaki kafenin çalışanı Öztürk Uçar'a üşümemesi için montunu verdiği ortaya çıkmıştı. Fethi Sekin ile ağabey-kardeş ilişkileri olduğunu, onu büyük bir özlemle andığını belirten Uçar, şehide verdiği sözü de bu yıl tuttuğunu anlattı. 42 yaşına kadar ehliyet almadığı için Sekin'in kendisine ikazda bulunduğunu belirten Uçar, "Ona verdiğim sözü tuttuğum için mutluyum" dedi.


Kaskını ve montunu kullanıyor


Sekin'in kendini feda ederek o gün orada olan tüm vatandaşları koruduğunu söyleyen Uçar, "Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Böyle kahramanlar, düşmanlara karşı ne kadar güçlü olduğumuzu ortaya koyuyor. Fethi Sekin'i özlüyoruz. Onunla ağabey-kardeş ilişkimiz vardı. Ona verdiğim sözler vardı. Ehliyetsiz arabaya ve motora binmeyecektim. Ona verdiğim sözü tutmak için 42 yaşından sonra ehliyet aldım. Bana yağmurluk ve kask vermişti. 'Bunları verdim ama ehliyet için bir şey yapamam. Onu sen alacaksın' diyordu. Şu an görevimi yerine getirdim ve gönül rahatlığıyla arabama ve motoruma biniyorum. Yağmurluğuna evimde gözüm gibi bakıyorum. Kaskı da motor sürerken kullanıyorum" diye konuştu.


"Lap-lup köfteyi menüye ekleyeceğim"


Sekin'in, o dönemler çalıştığı kafede 'lap-lup' isminde bir köfteyi çok sevdiğini ifade eden Uçar, şunları söyledi:


"Yoğun iş temposunda hemen pişecek bir köfte istiyordu. Ona 'lap-lup' adındaki köfteyi yapıyordum. 'Emekli olunca bir yer açıp bu köfteyi menüye koyarız' diyordu. Nasip olmadı. Yeni bir yer açıp menüye onun sevdiği köfteyi de eklemek istiyorum."


"Kendini feda etti"


Saldırı anını birebir yaşayan Uçar, o günü şu şekilde anlattı:


"Keşke o gün yapabileceğimiz bir şey olsaydı ve ona destek verseydik. Olaydan hemen sonra görev arkadaşları desteğe geldi ama Fethi Ağabey'i tek kurşunla kaybettik. Fethi ağabey kendini feda ederek oradaki tüm vatandaşların can güvenliğini korudu." - İZMİR

Fethi Sekin, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'ye 'Supercharger'lar geliyor: Tesla 10 ayrı noktada hızlı şarj istasyonu kuracak
Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi

Son Dakika Haberleri
16:42 Emniyet müdüründen uyuşturucu satıcılarına tepki: Alemin batsın kirli torbacı - Son Dakika
16:42 Evdeki varillerden esrar çıktı: 5 gözaltı - Son Dakika
16:42 Doktoru darp eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
16:42 "Diyabetin organ hasarları ve korunma yöntemleri" söyleşisi - Son Dakika
16:42 Hakkari'de ev yangınına TOMA ile itfaiye müdahale etti - Son Dakika
15:04 Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika
11:29 Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 16:44:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Fethi Sekin'e verdiği sözü tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]