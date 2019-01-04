Son Dakika Haberleri: Şehit Fethi Sekin İçin Kitabe Yaptırıldı

Şehit Fethi Sekin İçin Kitabe Yaptırıldı

1 saat önce

İzmir'de, iki yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca adliyeye düzenlenen saldırıda olası bir faciayı canı pahasına engelleyen polis memuru Fethi Sekin'in şehit edilişini anlatan kitabe İzmir Adliyesinin önüne yerleştirildi.

Şehit Fethi Sekin İçin Kitabe Yaptırıldı, System.String[]
İzmir'de, iki yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca adliyeye düzenlenen saldırıda olası bir faciayı canı pahasına engelleyen polis memuru Fethi Sekin'in şehit edilişini anlatan kitabe İzmir Adliyesinin önüne yerleştirildi.

İzmir Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneğince yaptırılan mermer kitabe, adliye C kapısı girişindeki şehit Sekin'in heykelinin yanına yerleştirilmesinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner'in de katıldığı törenle açıldı.

"Ya Fettah ya Rahman. Şehit polis memuru Fethi Sekin 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adalet Sarayı önünde teröristlerin patlayıcı yüklü aracına karşı tek başına göğsünü siper ederek şahadet mertebesine ulaşmıştır." ibarelerinin yazılı olduğu kitabe vatandaşlarca ilgi gördü.

Törenin ardından Sekin için lokma döküldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:02 Kaynak: AA

İzmir, Fethi Sekin, Güncel
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