Şehit Fethi Sekin İçin Kitabe Yaptırıldı

İzmir'de, iki yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca adliyeye düzenlenen saldırıda olası bir faciayı canı pahasına engelleyen polis memuru Fethi Sekin'in şehit edilişini anlatan kitabe İzmir Adliyesinin önüne yerleştirildi.

İzmir'de, iki yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca adliyeye düzenlenen saldırıda olası bir faciayı canı pahasına engelleyen polis memuru Fethi Sekin'in şehit edilişini anlatan kitabe İzmir Adliyesinin önüne yerleştirildi.



İzmir Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneğince yaptırılan mermer kitabe, adliye C kapısı girişindeki şehit Sekin'in heykelinin yanına yerleştirilmesinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner'in de katıldığı törenle açıldı.



"Ya Fettah ya Rahman. Şehit polis memuru Fethi Sekin 5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adalet Sarayı önünde teröristlerin patlayıcı yüklü aracına karşı tek başına göğsünü siper ederek şahadet mertebesine ulaşmıştır." ibarelerinin yazılı olduğu kitabe vatandaşlarca ilgi gördü.



Törenin ardından Sekin için lokma döküldü.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Iğdır'da Terör Saldırısı: 1 Askerimiz Şehit Oldu, 2 Yaralımız Var

Gözü Dönmüş Cani Damat, Kayınvalidesini Öldürdü

İzmir Ekonomi Üniversitesi Akademisyen ve Öğrencileri, Üç Boyutlu Yazıcıyla Giysi Üretti

Enişte Vahşetinden Kurtuldu, İran Sınırında Şehit Düştü