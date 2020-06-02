Şehit Fethi Sekin'in adı Körfez'de de yaşayacak - Son Dakika

Şehit Fethi Sekin'in adı Körfez'de de yaşayacak

3 yıl önce İzmir Adliyesine yönelik bombalı saldırıyı önlemeye çalışırken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in ismi artık İzmir Körfezi'nde de yaşatılacak.

Şehit Fethi Sekin'in adı Körfez'de de yaşayacak, System.String[]

3 yıl önce İzmir Adliyesine yönelik bombalı saldırıyı önlemeye çalışırken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in ismi artık İzmir Körfezi'nde de yaşatılacak. İZDENİZ Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek "Fethi Sekin" arabalı vapurunun dördüncüsü Üçkuyular Vapur İskelesindeki törenle filoya katıldı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi şehit Fethi Sekin'in adını verdiği yeni arabalı vapuru törenle filosuna kattı. İzmir Adliyesine yönelik saldırıyı önlerken şehit olan Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin ve kızı Zeynep Dila Sekin'in katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Ne yaparsak yapalım, şüphesiz bizler için canını feda eden şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz" dedi. Üçkuyular Vapur İskelesindeki törene İzmir İl Emniyet Müdür Vekili Ercan Yılmaz, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, İZDENİZ Genel Müdürü İlyas Murtezaoğlu, İZDENİZ yöneticileri, trafik polisleri ve davetliler katıldı. Salgın önlemleri nedeniyle tören kısıtlı sayıda davetliyle yapıldı.


"İzmir'in eski desenlerini işledik"


Fethi Sekin arabalı vapurunun İZDENİZ filosuna katılma töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyenin deniz taşımacılığında payını artırmak ve İzmirlileri deniz ulaşımına daha fazla teşvik etmek istediklerini söyledi. Soyer, "Fethi Sekin feribotunun üzerinde polis mavisi rengiyle İzmir'in eski desenlerini işledik. Bu desenleri önümüzdeki aylarda İzmir için özel önem taşıyan başka mekanlarda da göreceğiz" diye konuştu. Feribotun, engelli vatandaşların engelsiz ulaşımı gözetilerek tasarlandığını da kaydeden Başkan Tunç Soyer, görme engelli vatandaşlar için gerekli yerlerde kabartmalı uyarı ve yönlendirme işaretlerinin bulunduğunu açıkladı.


"Huzurlu yaşıyorsak bunu kahramanlara borçluyuz"


Başkan Tunç Soyer, "Biz nitelikli, teknolojik, doğayla uyumlu, konforlu ve engelli dostu toplu ulaşımı bir bütün olarak ele alıyor ve planlıyoruz. İzmir'in bugüne kadarki en büyük yatırımı olan Buca metrosu gibi yeni yatırımlarımıza devam ediyor; kara, bisiklet, raylı ve deniz ulaşımı gibi tüm ulaşım unsurlarımızın birbirleri ile uyumlu şekilde çalışmasını hedefliyoruz" bilgisini verdi. Fethi Sekin'in İzmirlilerin ve tüm Türkiye'nin yüreğinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Soyer, "Eğer bu şehirde huzurla yaşıyorsak, bunu Fethi Sekin gibi kahramanlarımıza borçluyuz" dedi.


"Şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz"


Sekin'in adını yaşatmak için Bayraklı'da 40 dönüm araziye yapılan parka "Şehit Polis Fethi Sekin Parkı" adının verildiğini hatırlatan Tunç Soyer, Sekin ile aynı gün şehit olan adliye memuru Musa Can'ın isimlerinin, İzmir Adliyesini kesen cadde ve sokağa verildiğini kaydetti. Başkan Soyer, şöyle devam etti:


"Ne yaparsak yapalım, şüphesiz bizler için canını feda eden şehitlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Onlar gözlerini kırpmadan ülkemiz için, çocuklarımızın geleceği için ölüme meydan okudular. Bizim de asli görevimiz, onlardan geriye kalanlara sahip çıkmak ve onların anısını yaşatmak."


Kabotaj Bayramı'nda hizmete alınacak


Feribotu yapan Çeliktrans Tersanesinin Genel Müdürü Ahmet Ötkür de feribotu İzmir Büyükşehir Belediyesinin isteklerine ve şartnameye uygun olarak tasarladıklarını belirterek, feribotun İzmirlilere uzun yıllar hizmet vermeye hazır olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Başkan Soyer, Şehit Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin, kızı Zeynep Dila Sekin ve diğer konuklarla açılış kurdelesini kesti. Konuklar daha sonra gemiyi dolaştı. Başkan Tunç Soyer, burada gemi seyir defterini imzaladı. Yine üzerinde Sekin'in adı yazan çan, Başkan Soyer, şehidin eşi ve kızı tarafından çalındı. Konuklar vapur ile Körfez'de kısa bir turdan sonra iskeleye geri döndü. Fethi Sekin Arabalı Vapuru 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nda hizmete alınacak.


Feribotun özellikleri


"Fethi Sekin" İZDENİZ filosuna dahil edilen dördüncü feribot oldu. İstanbul Tuzla Tersanesinde inşa edilen feribot, 73 bin 98 metre boyunda ve 15,21 metre eninde. 51 araç, 12 bisiklet ve 10 motosiklet taşıyabiliyor. Kapalı yolcu salonunda 194, açık yolcu salonunda 128 olmak üzere toplam 322 yolcu taşıma kapasitesine sahip. Sancak ve iskele taraflarında araç güvertesi ile yolcu güvertesi arasında erişimi sağlayan iki adet engelli asansörü, kapalı yolcu salonunda körfez manzarası sunan geniş camlar, TV yayınları, kablosuz internet ve telefon-bilgisayar şarjı için prizler, güvertede birbirinden bağımsız iki adet evcil hayvan kafesi de bulunuyor. Gemide yine bebek bakım odası, iki erkek, iki kadın ve bir engelli tuvaleti, görme engelli yolcular için kabartmalı uyarı ve yönlendirme işaretleri, engelli yolcuların araçlarına özel park yerleri, kapalı yolcu salonunda tekerlekli sandalye park yerleri ve 2-5 yaş arası çocuklar için oyun alanı da mevcut.


Kütüphaneli arabalı vapur


Ahmet Piriştina arabalı vapurunda olduğu gibi Fethi Sekin arabalı vapurunda da kütüphane bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan kütüphanede 21 günlük periyotlarla yolcular iki ödünç kitap alabilecek. Okuyucular, vapurdan aldıkları kitapları vapura ya da iskelede bulunan kitap sandığına 21 gün sonra bırakabilecek. Fethi Sekin arabalı vapurundaki kütüphanede 500 kitap bulunuyor. - İZMİR

Fethi Sekin, Tunç Soyer, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 01:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehit Fethi Sekin'in adı Körfez'de de yaşayacak - Son Dakika

Son Dakika

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı "New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı? ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi         
19:34
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır         
19:11
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı 4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı         
19:01
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi         
18:51
İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı İspanya'da son iki gündür koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı         
18:47
ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım ABD'deki George Floyd cinayeti sonrası Nusret'ten ırkçılık karşıtı paylaşım         
18:37
Sağlık çalışanlarının korunması için Sağlık çalışanlarının korunması için "kendini temizleyen" maske geliştirildi         
18:25
İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var         
18:21
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi         
18:06
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor 10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor         
18:03
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor         
18:02
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeki Nuri Şahin, sezonu kapattı         
17:59
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif         
17:54
48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı 48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı         
17:40
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü         
17:34
Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi Beşiktaş'ın evi Vodafone Arena, dünyanın en ateşli 7. stadı seçildi         
17:27
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı         
17:01
Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu         
16:50
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor         
16:47
Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu         
16:36
Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti Alaattin Çakıcı, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti         
16:32
ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi ABD'deki protestolarda, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sokağa indi         
16:20
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti         
16:20
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı Arnavutköy'de semt pazarını su bastı         
16:18
Toplantı sırasında kameranın kapalı olduğunu zanneden 66 yaşındaki senatör, çırılçıplak kaldı Toplantı sırasında kameranın kapalı olduğunu zanneden 66 yaşındaki senatör, çırılçıplak kaldı         
16:18
ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı ABD'den sonra şimdi de Avustralya! Polis 17 yaşındaki siyahi genci tekmeleyerek gözaltına aldı         
16:17
ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti ABD'de göstericilere müdahale eden polisin attığı ses bombası canlı yayında kadın muhabire isabet etti         
16:14
Bodrum'da mermer tozunu Bodrum'da mermer tozunu "beyaz kum" diye serecek olan 5 yıldızlı otele 345 bin lira ceza kesildi         
16:10
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti         
15:52
Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı         
15:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2020 19:42:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Fethi Sekin'in adı Körfez'de de yaşayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]