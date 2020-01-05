Şehit Fethi Sekin'in arkadaşları kahramanın motosikletinin sergilenmesini istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Fethi Sekin'in arkadaşları kahramanın motosikletinin sergilenmesini istiyor - Son Dakika

Şehit Fethi Sekin'in arkadaşları kahramanın motosikletinin sergilenmesini istiyor

6 saat önce

İzmir Adliyesine terör örgütü PKK'nın 3 yıl önce düzenlediği terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in mesai arkadaşları, Sekin'in motosikletinin anıtının yanında sergilenmesini istiyor.

İzmir Adliyesine terör örgütü PKK'nın 3 yıl önce düzenlediği terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in mesai arkadaşları, Sekin'in motosikletinin anıtının yanında sergilenmesini istiyor.

Polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu adliye saldırısının üzerinden 3 yıl geçti. Teröristlere karşı gösterdiği kahramanlıkla çok sayıda insanın hayatını kurtaran Fethi Sekin ile Musa Can, özlemle anılıyor.

Sekin ile yıllarca aynı noktada görev yapan emekli meslektaşları Şahin Çevik ve Ümit Eken, saldırının düzenlendiği 5 Ocak 2017 gününü unutamıyor. Sık sık bir araya gelip arkadaşlarının şehit olduğu İzmir Adliyesi C kapısındaki polis noktasına gelen Çevik ve Eken, Sekin'in geçen yıl aynı bölgede yapılan anıtı başında zaman geçiyor.

Kahraman polis memurunun anıtı başında onunla yaşadıkları anıları yad eden emekli polis arkadaşları, onun için dua ediyor.

"Hiç ölmediğini düşünüyorum"

Emekli polis memuru Şahin Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıdan 15 dakika önce Sekin'in yanından ayrıldığını, olayın üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen hala Sekin'in şehit olduğuna inanamadığını söyledi.

Acısının hala ilk günkü tazeliğini koruduğunu anlatan Çevik, şöyle konuştu:

"Fethi'yi unutamıyorum. O benim hep aklımda. Adliyeye geldiğim zaman anıtını gördüğümde onun hiç ölmediğini düşünüyorum. Anıtının karşısına geçip onunla içimden konuşuyorum. Hep ona bir şeyler mırıldanıyorum. 'Merhaba Fethi dostum' diyorum. 'Seni öpüyorum' diyorum. Onu çok seviyorum."

"Fethi'nin motosikletinin yeri, anıtının yanıdır"

Fethi Sekin'in o gün kendini feda ettiğini, vazifesi gereği ölüme gözü kapalı gittiğini ifade eden Çevik, onun kahramanlığının herkese örnek olduğunu kaydetti.

Bu kahramanlığın unutulamayacağını dile getiren Çevik, "Onu asla unutmadık, unutmayacağız." dedi.

Çevik, Sekin'in motosikletinin anıtının yanında sergilenmesini istediklerini belirterek, "Fethi'nin motosikletinin yeri, anıtının yanıdır. O, motorunu çok severdi, onunla özdeşleşmişti. Yapılacak en doğru şey, Fethi'nin motorunun cam bir bölmede anıtının yanına konmasıdır. Bunun yapılmasını yakın arkadaşları olarak çok istiyoruz." diye konuştu.

"Fethi vatanseverliğiyle büyük bir felaketi önledi"

Emekli polis memuru Ümit Eken de saldırının olduğu gün adliye binasında olduğunu, Sekin ile şehit olmasından 10 dakika önce sohbet ettiklerini hatırlattı.

Mesai arkadaşının şehit olduğunu öğrendiği anı hala unutamadığını anlatan Eken, "O benim kadim dostumdu. Gündüzleri beraberdik, akşamları telefonla konuşurduk. Hafta sonları oğlunu futbol maçına götürürdük. 3 yıl oldu, hala inanamıyorum. Çalışma odama onun fotoğrafını koydum. Zaman zaman onunla konuşuyorum." ifadelerini kullandı.

Eken, Sekin'in yaptığı kahramanlıkla hainlere geçit vermediğini, onun bu özverili görev anlayışının başta polisler olmak üzere herkese örnek olduğunu vurguladı.

Devletin ve milletin Sekin'e çok şey borçlu olduğunu dile getiren Eken, sözlerini "Anıtının başına her geldiğimde içim cız ediyor. Sohbet ediyorum onunla. 'Fethi keşke yanımda olsaydın, seninle olmaya ve konuşmaya ihtiyacım var' diyorum. O gün 'iyi ki vardı' diyorum. O olmasaydı adliye binasında neler yaşanabileceğini düşünemiyorum. Çok vahim şeyler olurdu. Fethi vatanseverliğiyle büyük bir felaketi önledi. Bu millet ve devlet ona çok şey borçlu, mekanı cennet olsun." diye tamamladı.

Şehit Fethi Sekin'in arkadaşları kahramanın motosikletinin sergilenmesini istiyor

Fethi Sekin, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:11 Kaynak: AA
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