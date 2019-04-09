Şehit Fethi Sekin'in Babası Sason'a Geldi
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İzmir adliyesi önünde, gerçekleşen hain terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla olası faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Sason'a geldi.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:40 Kaynak: AA
adliyesi önünde, gerçekleşen hain terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla olası faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin
'in babası Mehmet Zeki
Sekin, Sason
'a geldi.
Sekin, Kaymakam Abdullah Özadalı ile Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini Başkanı Mutalip Çelik'i ziyaret etti.
Kaymakamı Abdullah Özadalı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehitlerin emaneti olan yakınlarının her zaman yanında olduklarını söyledi.
Sekin, daha sonra ilçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
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