Şehit Fethi Sekin'in kabrine giden yola asfalt - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Fethi Sekin'in kabrine giden yola asfalt - Son Dakika

Şehit Fethi Sekin'in kabrine giden yola asfalt

6 saat önce

Elazığ'ın Baskil ilçesinin Doğancık köyünde şehit polis memuru Fethi Sekin'in kabrine giden yolda asfalt çalışması yapıldı.

Şehit Fethi Sekin'in kabrine giden yola asfalt, System.String[]

Elazığ'ın Baskil ilçesinin Doğancık köyünde şehit polis memuru Fethi Sekin'in kabrine giden yolda asfalt çalışması yapıldı.

İzmir'de iki yıl önceki terör saldırısında gösterdiği kahramanlıkla çok sayıda insanın hayatını kurtaran şehit polis Fethi Sekin'in Doğancık köyünde bulunan mezarına çok sayıda ziyaret gerçekleşiyor.

İl Özel İdaresi şehidin kabrine giden yola asfalt döküldü.

İl Genel Meclis Üyesi Turgay Aksoy, yaptığı açıklamada, İl Özel İdaresi olarak ilçede çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Şehit Sekin'in kabrine giden 3 kilometrelik yola yenileyerek, asfalt çalışması yaptıklarını dile getiren Aksoy, "bu çalışma ziyaretçilerin ulaşımda sıkıntı yaşamaması açısından önemli. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

Fethi Sekin, Baskil, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:54 Kaynak: AA
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