Şehit Fethi Sekin'in Kardan Heykelini Yaptı

Gümüşhaneli tır şoförü Cihan Oral, şehit polis memuru Fethi Sekin
'i, kardan yaptığı motosiklet üzerindeki heykeliyle andı. Torul
ilçesinin İnkılap köyünde yaşayan Oral, İzmir
Adliyesi'nde 5 Ocak 2017'de PKK
'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen polis Sekin'in motosiklet üzerinde görüntüsünü kardan yapmaya karar verdi.
Oral, yaklaşık 2 haftada tamamladığı çalışmasıyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, el becerisinin yüksek ve çizim konusunda yetenekli olduğunu söyledi.
Birkaç yıldır toplumsal duyarlılık gerektiren konulara dikkati çekmek amacıyla kardan figürler yaptığını anlatan Oral, "2 yıl önce kutup ayılarının neslinin tükendiğine dikkati çekmek için kardan yaptığım figürlerle onları canlandırmıştım. Geçen yıl 15 Temmuz şehitlerinin anısına kardan figürler yaptım.Toplumsal duyarlılığımı böyle şeylerle anlatmaya çalışıyorum." diye konuştu.
Oral, bu yıl da kar yağışı sonrası İzmir'de teröristlerce şehit edilen Fethi Sekin'i, kardan yaptığı portreyle hatırlatmayı amaçladığını belirterek, şöyle devam etti:
"Bayrak ve motosiklet yaptık. Üzerinde Fethi Sekin'i canlandırmaya çalıştık. Onu canladırmak istedim. Ailesine sabırlar diliyor, selamlarımı gönderiyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bir daha bu acıları yaşatmasın."
Yol kenarına yaptığı portrenin vatandaşlarca da ilgi gördüğünü aktaran Oral, portre çalışması sırasında, İzmir'deki amcası Zeki Oral
'ın da şehit Sekin için yazdığı şiirle kendisine destek verdiğini kaydetti.
Oral, Sekin'i canlandırdığı kardan portrenin önünde, amcasının yazdığı şiiri de okudu.