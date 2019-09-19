Şehit Fethi Sekin Külliyesi 5 Ocak 2020'de bitecek

İzmir'de şehit düşen polis memuru Fethi Sekin için memleketi Elazığ'da başlanan ancak bir süredir duran külliye inşaatı ile ilgili Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Kabadayı açıklama yaparak, esnafın borcunun 40 gün içinde ödeneceğini ve yeniden külliye inşaatında çalışmalar başlanarak 5 Ocak 2020 tarihinde biteceğini söyledi.



5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi önünde terör örgütü PKK'lı teröristlerin adliyeye yönelik saldırısını önleyerek kahramanca mücadele edip şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde yapımına başlanan ancak yarım kalan külliye inşaatının proje sahibi Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu'nun Genel Başkanı Ahmet Kabadayı İHA'ya açıklamada bulundu. Kabadayı, açıklamasında külliye inşaatının 5 Ocak'ta başladığını ve bir takım engellemelerden dolayı durduğunu, borçların 40 gün içinde ödenerek 5 Ocak 2020 tarihinde Şehit Sekin'in şehit düştüğü gün bitilerek açılacağını aktardı.



"Hiç bir STK'nın hayal kuramadığı bu projenin temelini atmıştık"



Federasyonun Genel Başkanı Ahmet Kabadayı, "Federasyon olarak Türkiye şehitlerine vefa borcumuz kapsamında 5 Ocak 2019 tarihinde Baskil ilçemizde İzmir şehidimiz, kahramanımız Fethi Sekin adına bir külliye inşaatı başlattık. Hiçbir sivil toplum kuruluşunun hayalini bile kuramadığı bu projenin 5 Ocak'ta temelini atmıştık. 5 Ocak 2020 tarihinde ise açılışını yapacağımızı belirtmiştik. Ancak aradan geçen zaman diliminde bir çok projede olduğu gibi Fethi Sekin projemizde de bir takım engellemeler oldu. Bu nedenle inşaatımız yaklaşık 6 ay durmuştu. Son günlerde Elazığ kamuoyunda Fethi Sekin Külliyesi ile ilgili çıkan haberlerde CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un girişimleriyle külliyenin tamamlanmasına yönelik bir takım açıklamalar oldu. Bunun akabinde ise Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Elazığ İl Başkanı ve Elazığ AK Partili Belediye Başkanının açıklamaları ile külliye inşaatımıza destek vereceklerini kamuoyu ile paylaştılar. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.



40 gün içinde esnafın parası ödenecek



İnşaatın maddi imkansızlıklar nedeniyle durduğunu dile getiren Kabadayı, "Sonuçta Fethi Sekin şehidimiz hepimizin evladıydı. Kahramanca bu ülkenin huzuru ve sükuneti için kahramanca kendi canını feda etti. Minnet borcumuz vardı. Bu nedenle Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu olarak bu projeyi başlattık. Fikir babasıyız, bu projeyi başlattık ve belli bir noktaya geldik. Müteahhitle aramızda hiçbir hukuki süreç olmadı. Müteahhit ile ilgili bir sorun şuanda da yok. Müteahhitimiz ile önümüzdeki günlerde bir araya geleceğiz. Bugün Baskil'de külliye inşaatımıza müteahhitimiz ile çalışan malzeme temini yapan esnaflarla buluştum. Yaklaşık 40 günlük bir zaman diliminde kendilerini ödemesini yapacağımızı taahhüt ettim" şeklinde konuştu.



İnşaata kaldığı yerden devam edilecek 5 Ocak'ta bitecek



Külliye inşaatının 5 Ocak 2020'de kesinlikle biteceğini aktaran Kabadayı, "İnşaatımıza devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız dahil tüm siyaset kurumunu ve sivil toplum kuruluşlarını da açılışa davet için hazırlıklarımıza başlayacağız. Bu kapsamda Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, projeyi üstlendiklerini beyan etmiştir. Bugün belediyeyi de ziyaret ettik. Başkan Şerifoğulları, bir festival için İstanbul'a gitmiş. Ancak yetkililerle görüştük. Konuyu başkanımıza iletecekler. Birkaç gün sonra tekrar bir araya geleceğiz. Elazığ Valisi ile telefonla bir görüşme yaptık. kendisi de bu projenin devam etmesi açısından gayet memnun oldu. Hiçbir sorun kalmadı diye düşünüyoruz. Kısa zamanda inşaatımıza yeniden başlayacağız. Bu anlamda kamuoyunun bilgilenmesi için bu açıklamayı yapıyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ