Son Dakika Haberleri: Şehit Fethi Sekin Külliyesi'nde inceleme
Son Dakika Güncel Haber

Şehit Fethi Sekin Külliyesi'nde inceleme

33 dakika önce

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehit polis memuru Fethi Sekin adına Baskil ilçesinde yapımına başlanılan ancak yarım kalan külliyede inceleme de bulundu.

Şehit Fethi Sekin Külliyesi'nde inceleme, System.String[]

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehit polis memuru Fethi Sekin adına Baskil ilçesinde yapımına başlanılan ancak yarım kalan külliyede inceleme de bulundu.


2017 yılında İzmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristlerin adliyeye yönelik saldırısını kahramanca mücadele edip önleyerek şehit olan polis memuru Fethi Sekin adına memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesinde yapımına başlanan ancak yarım kalan külliye inşaatına giden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, incelemelerde bulundu. Şerifoğulları'na Elazığ'ın AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, MHP İl Başkanı Semih Işıkver, İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Doğancık Köyü Muhtarı Mustafa Aytekin ve şehidin babası Mehmet Zeki Sekin eşlik etti.


Son durum ile ilgili bilgi alan Başkan Şerifoğulları, külliye inşaatının süratle tamamlanması için gerekli bilgileri almak üzere külliyeyi gezdiklerini aktardı.


Elazığ'ın değerleriyle güçlü olduğuna vurgu yapan Şerifoğulları, şehrin en kıymetli değerlerinden biri olan şehit polis memuru Fethi Sekin'in vatan, millet, bayrak sevdasının gelecek nesillere öğütleyecek bir değer olduğunu ve ismini yaşatmak adına gerekli her çalışmanın öncüsü olacaklarını söyledi.


Başkan Şerifoğulları ve beraberindekiler daha sonra şehit Sekin'in kabrine giderek dua etti. - ELAZIĞ

Fethi Sekin, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tunceli'de öldürülen terörist, 2 askerin şehit olduğu saldırıda yer almış
Kulp'taki saldırıdan yaralı kurtulan Mehmet Ekmen patlama anını anlattı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes ve arkadaşlarının idam edilişinin 58. yıl dönümünde mesaj yayımladı Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi Çobanbey'de gerçekleşen kanlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 18:08:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Fethi Sekin Külliyesi'nde inceleme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]