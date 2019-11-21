Son Dakika Haberleri: Şehit Fethi Sekin Külliyesi'ne bakanlıktan ödenek
Son Dakika Güncel Şehit Fethi Sekin Külliyesi'ne bakanlıktan ödenek - Son Dakika

Şehit Fethi Sekin Külliyesi'ne bakanlıktan ödenek

7 saat önce

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, cesareti ve kahramanlığıyla adından söz ettiren şehit polis memuru Fethi Sekin adına Baskil ilçesinde yapmayı düşündükleri külliye için Kültür ve Turizm Bakanlığından ödenek ayrıldığını açıkladı.

Şehit Fethi Sekin Külliyesi'ne bakanlıktan ödenek, System.String[]

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, cesareti ve kahramanlığıyla adından söz ettiren şehit polis memuru Fethi Sekin adına Baskil ilçesinde yapmayı düşündükleri külliye için Kültür ve Turizm Bakanlığından ödenek ayrıldığını açıkladı.


Ankara'da bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ı makamında ziyaret etti.Ziyarette Başkan Şerifoğulları, Şehit Fethi Sekin adına yaptırmayı üstlendikleri külliye konusunu görüştü. Görüşmede bakanlık tarafından gerekli ödeneğin sağlanacağı belirtildi.


5 Ocak 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca İzmir Adliyesine düzenlenen saldırıyı cesareti ve kahramanlığıyla önleyen Şehit Fethi Sekin'in adının yaşatılması için göreve geldiği günden itibaren önemli çalışmalar yaptıklarını anımsatan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Şehidimiz adına yapmayı üstlendiğimiz külliye konusunda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Serdar Çam ile bir araya geldik. Belediye olarak şehidimizin doğduğu ilçe olan Baskil'de adına yakışır güzel bir külliye yapmak istediğimizi kendisine ilettik. Bakan Yardımcımız Serdar Çam da bu konuda gerekli ödeneği karşılayacakları müjdesini bize ilettiler. Söz verdiğimiz gibi şehidimizin adını taşıyan külliyeyi inşallah en kısa sürede Baskil ilçemizde yapacağız"dedi.


Elazığ'ın değerleriyle güçlü olduğuna vurgu yapan Şerifoğulları,"Şehrimizin en kıymetli değerlerinden biri olan şehit polis memuru Fethi Sekin'in vatan, millet ve bayrak sevdasının gelecek nesillere öğütleyecek bir değer. İsmini yaşatmak adına gerekli her çalışmanın öncüsü olacağız" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Fethi Sekin, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Partili Yokuş: TBMM kantininde hileli ilan edilen sahte bal satılıyor
AK Parti'yle koalisyona 'sıcak' bakan İYİ Partili Türkkan'a partisinden çok sert tepki Bakan Akar: Bedelliye 20 bin 725 kişi başvurdu, 688 milyon bedel tahsis edildi Bakan Zehra Zümrüt Selçuk müjdeli haberi verdi: 4 bin 635 personel alınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 21:15:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Fethi Sekin Külliyesi'ne bakanlıktan ödenek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]