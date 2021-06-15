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Şehit Fethi Sekin Külliyesi yapılıyor, yıl sonuna hizmete girecek - Son Dakika

Şehit Fethi Sekin Külliyesi yapılıyor, yıl sonuna hizmete girecek

15.06.2021 15:58
Şehit Fethi Sekin Külliyesi yapılıyor, yıl sonuna hizmete girecek, System.String[]

Elazığ'da belediye tarafından ihalesi gerçekleştirilerek yapımına başlanılan "Şehit Fethi Sekin Külliyesi" inşasının hızla devam ettiği bildirildi.

Elazığ'da belediye tarafından ihalesi gerçekleştirilerek yapımına başlanılan "Şehit Fethi Sekin Külliyesi" inşasının hızla devam ettiği bildirildi.

İzmir'de teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen kahramanlığı ile Türkiye'nin kalbine kazınan Şehit Polis Fethi Sekin anısına doğup büyüdüğü Baskil'de yapımına başlanılan külliye inşaatında çalışmalar sürüyor. Toplamda 2 bin 816 metre kare alana sahip külliye inşaatında temel beton işlemlerinin ardından çerçeve montaj ve kolon imalat işlemlerine geçildiği kaydedildi. Yıl sonunda ziyarete açılması hedeflenen külliyenin Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait motiflerle süsleneceği de aktarıldı.

Bünyesinde toplantı, konferans, sergi salonları, 4 adet atölye, mesleki eğitim ve beceri kurslarının yer alacağı külliyede şehit Sekin'e ait özel eşyaların, resmi görev kıyafetlerinin ve kendisini daha yakından tanıtacak malzemelerin yer alacağı özel bir bölümünde olacağı ifade edildi.

Belediye olarak yarım bırakılan "Şehit Fethi Sekin Külliyesi" yapım işini kendilerine görev kabul edip üstlendiklerini dile getiren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,"Kahraman şehidimiz yazdığı kahramanlık destanıyla vatan, millet sevdasının simge isimlerinden biri olmuştur. Fethi Sekin gibi kahramanlarımızın asil kanlarıyla yoğrulan bu kutlu vatanın evlatları olarak daima ona minnettar olacağız. Kahraman şehidimizin anısını yaşatmaya katkı sağlamaktan büyük onur duyuyoruz. Kendisini bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum" dedi. - ELAZIĞ

Şehit Fethi Sekin Külliyesi yapılıyor, yıl sonuna hizmete girecek
Şehit Fethi Sekin Külliyesi yapılıyor, yıl sonuna hizmete girecek
Şehit Fethi Sekin Külliyesi yapılıyor, yıl sonuna hizmete girecek
Şehit Fethi Sekin Külliyesi yapılıyor, yıl sonuna hizmete girecek

Fethi Sekin, Baskil, Elazığ, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şehit Fethi Sekin Külliyesi yapılıyor, yıl sonuna hizmete girecek - Son Dakika


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