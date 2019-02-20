Son Dakika Haberleri: Şehit Fethi Sekin Kültür Merkezine Çevre Düzenlemesi

Şehit Fethi Sekin Kültür Merkezine Çevre Düzenlemesi

32 dakika önce

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Baskil Belediyesince yapımı süren Şehit Fethi Sekin Kültür Merkezinde yürütülen çevre düzenlemesi çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Şehit Fethi Sekin Kültür Merkezine Çevre Düzenlemesi, System.String[]
Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Baskil Belediyesince yapımı süren Şehit Fethi Sekin Kültür Merkezinde yürütülen çevre düzenlemesi çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Elazığ Caddesi üzerinde 5 dönüm alana kurulan kültür merkezinin yapımında sona gelindi.

Başkan Akmurat, çevre düzenlemelerine ilişkin incelemelerde bulunduğu merkezin ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Merkezin yakında resmi açılışının yapılacağını dile getiren Akmurat, merkezin çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:19 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Büyükçekmece'deki Binada Patlama: 1 Ölü Son Dakika! CHP'nin TBMM Başkanı Adayı Engin Altay Oldu

Bahçeli'den 31 Mart Mesajı: İstanbul Yıldırım Gibi Çakar Gözaltındaki Arkadaşını Merak Eden Hırsızların Akıbeti Aynı Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 14:51:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit Fethi Sekin Kültür Merkezine Çevre Düzenlemesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]