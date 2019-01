Şehit Fethi Sekin Rahmet ve Minnetle Manisa'da Anıldı

5 Ocak 2017 tarihinde İzmir Adliyesi önünde gerçekleşen hain terör saldırısında kahramanlığıyla ölümün üzerine korkusuzca koşan şehit polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı. Şehit polis memuru Fethi Sekin'in adının verildiği gençlik merkezinde gerçekleşen programda, vatanı için şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizin ruhuna ithafen Kur'an'ı Kerim tilaveti okundu.İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru ve mübaşir Musa Can, vefatının 2. yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı. Şehit polis memuru Fethi Sekin'in adının verildiği gençlik merkezinde gerçekleşen programa Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Nadir Bilbay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak , Belediye Meclis Üyeleri, MHP İlçe Başkanı Ali Apan, MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Zülal Yorulmaz, Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Mustafa Korkusuz, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Uğur Güzel , şehit aileleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Program öncesi gençlik merkezi önünde başta Şehit Fethi Sekin olmak üzere tüm şehitlerimizin için lokma hayrı yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda kahraman Şehit Fethi Sekin anısına hazırlanan klip gösterildi. Daha sonra ise Halil Yıldırım tarafından 'Ben Fethi Sekin' isimli şiiri okundu. Programda vatanı için şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimizin ruhuna ithafen Kur'an'ı Kerim tilaveti okundu.Duygusal anlar yaşandıDuygusal anların yaşandığı programda konuşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, "5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde çıkan çatışmada teröristlerle mermisi bitene kadar çatışan Kahraman Polis Fethi Sekin teröristlerden birini öldürürken kendi de şehit oldu. Fethi Sekin gibi kahramanlarımız sayesinde ülkemiz ayakta durmaktadır. Ülkemizi yıkmak isteyen içeriden ve dışarıdan gelen hainlere karşı bu milletin kahraman evlatlarıyla birlikte dik duracağız, bu sayede ezanlar susmayacak, bayrak inmeyecek. Şehitlik mertebesinde hiçbir şehit ölü değildir. Bizler de onları anmaya, yaşatmaya devam edeceğiz. Buradan hareketle ismini verdiğimiz Alaşehir Fethi Sekin Gençlik Merkezi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün 'ün talimatlarıyla Alaşehir'imize kazandırılmıştır. Vatan toprağı sıradan bir toprak parçası değildir. Biz; canını, malını, kanını bu vatan için feda etmekten çekinmeyen bir neslin torunlarıyız. Başta Fethi Sekin olmak üzere tüm şehitlerimizi, huzurlarınızda rahmet ve minnetle anıyor, bu anma törenine katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Ardından konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ise şunları söyledi: "Kahraman Şehidimiz Fethi Sekin, 5 Ocak 2017 tarihinde görev aşkı ve dikkati ile kendi canını ortaya koyarak ülkemizi, büyük bir acıdan, vahim bir olaydan koruyan bir vatanseverdir. Vatansever kalleş kurşunlara kendini siper eden kişidir. Musa Can, bir adliye personeli olarak hizmet veren bir kardeşimizdi. Kör kurşuna kurban oldu. İki kahraman şehidimizi rahmetle ve minnetle anıyor, şehitlerimizin bize emanetleri olan değerli ailelerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu topraklarda bağımsızca yaşıyorsak, şehitlerimizin topraklarımız uğruna verdikleri canları sayesindedir. Anadolu topraklarında Fethi Sekinler, Hasan Tahsinler asla bitmeyecektir. ya İstiklal ya ölüm diyen Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün sözünü benimseyerek o gün bu vatan için canını feda eden ne kadar yiğitlerimiz varsa kıyamete kadar bu topraklarda vatan için canını veren kahramanlarımız hiçbir zaman eksik olmayacaktır. Teröre karşı söyleyeceğimiz tek söz birliğimizin ve beraberliğimizin güçlenmesidir. Türk milleti olarak birbirimize daha fazla kenetlenerek bir ve beraber olarak bu terörün ve terör destekçilerinin hain planlarını yıkacağız.Şehit polis memuru Fethi Sekin'in adının verildiği gençlik merkezinde nice kahramanların yetişeğini belirten Başkan Uçak," Daha nice Fethi Sekinler, Fırat Yılmaz Çakıroğulları ve Eren Bülbül gibi kahramanlarımızın yetişmesine, böylesine güzel ve yararlı bir binada yaşatmamıza vesile olan Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Değerli Büyüğüm Cengiz Ergün olmak üzere, tüm meclis üyelerimize bir kez daha teşekkür ederim. Bütün şehitlerimiz diridir. Bayrağımıza kimse diz çöktüremeyecek." ifadelerinde bulundu. - MANİSA