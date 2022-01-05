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Son dakika: ŞEHİT FETHİ SEKİN VE MUSA CAN İÇİN MOTOSİKLETLİ KORTEJ İLE ANMA - Son Dakika

Son dakika: ŞEHİT FETHİ SEKİN VE MUSA CAN İÇİN MOTOSİKLETLİ KORTEJ İLE ANMA

05.01.2022 12:40

Son dakika gelişmesine göre İZMİR Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen polis memuru Fethi Sekin ve seken merminin isabet ettiği mübaşir Musa Can, şehit olmalarının 5'inci yılında 300'ü aşkın motosikletlinin düzenlediği 'Şehit Fethi Sekin Anma' korteji ile anıldı.

İZMİR Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen polis memuru Fethi Sekin ve seken merminin isabet ettiği mübaşir Musa Can, şehit olmalarının 5'inci yılında 300'ü aşkın motosikletlinin düzenlediği 'Şehit Fethi Sekin Anma' korteji ile anıldı.

PKK'lı 2 terörist, 5 Ocak 2017'de, İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu. Bu sırada silahını çekip, son mermisine kadar teröristlerle çatışan polis memuru Fethi Sekin, kurşununun bitmesi üzerine vurularak, şehit oldu. Seken mermilerden birinin isabet etmesiyle adliye çalışanı mübaşir Musa Can da şehit düştü. Çatışmada 2 teröristten 1'ini etkisiz hale getiren, evli ve 3 çocuk babası Sekin, canı pahasına birçok kişinin hayatını kurtardı. İslam Kerimov Caddesi'ne 'Fethi Sekin' adı verilirken, İzmir Adliyesi C kapısı önüne de heykeli dikildi.

Fethi Sekin ve Musa Can, şehit olmalarının 5'inci yılında anıldı. Motosikletliler, 'Şehit Fethi Sekin Anma' kortejinde bir araya geldi. Karşıyaka, Buca, Göztepe ve Bornova'dan hareket eden motosikletliler, İzmir Adliyesi'nin önünden geçti. Korteje, Sekin'in mesai arkadaşları olan trafik polisleri de katıldı.

Karşıyaka Motorlu Kuryeler Federasyonu Başkanı Batuhan Bursalı, Hain saldırıda şehit düşen Fethi Sekin ağabeyimizi anmak için toplandık. Kulüpler ve dernekler olarak hepimiz buradayız. Büyük ve anlamlı kortejde birlik ve beraberliğimizi göstermek istedik. Ezanlar dinmez, bayrak inmez, vatan bölünmez dedi.

Motosiklet Kullanıcıları Dernek Başkanı Önder Coşkun da Fethi Sekin'i anmak için tüm motorcu dernekleri olarak bir araya geldik. Emniyet mensupları da bizlere destek verdiler. Kazasız belasız bir anma diliyorum diye konuştu.

Kortejin yanı sıra İzmir Adliyesi personeli de şehitler anısına video çekti. Video, adliye binasında gösterilmeye başlandı. Kentte anma etkinlikleri, gün boyu sürecek.

Son dakika: ŞEHİT FETHİ SEKİN VE MUSA CAN İÇİN MOTOSİKLETLİ KORTEJ İLE ANMA
Son dakika: ŞEHİT FETHİ SEKİN VE MUSA CAN İÇİN MOTOSİKLETLİ KORTEJ İLE ANMA
Son dakika: ŞEHİT FETHİ SEKİN VE MUSA CAN İÇİN MOTOSİKLETLİ KORTEJ İLE ANMA
Son dakika: ŞEHİT FETHİ SEKİN VE MUSA CAN İÇİN MOTOSİKLETLİ KORTEJ İLE ANMA
Son dakika: ŞEHİT FETHİ SEKİN VE MUSA CAN İÇİN MOTOSİKLETLİ KORTEJ İLE ANMA
Son dakika: ŞEHİT FETHİ SEKİN VE MUSA CAN İÇİN MOTOSİKLETLİ KORTEJ İLE ANMA
Son dakika: ŞEHİT FETHİ SEKİN VE MUSA CAN İÇİN MOTOSİKLETLİ KORTEJ İLE ANMA
Son dakika: ŞEHİT FETHİ SEKİN VE MUSA CAN İÇİN MOTOSİKLETLİ KORTEJ İLE ANMA
Son dakika: ŞEHİT FETHİ SEKİN VE MUSA CAN İÇİN MOTOSİKLETLİ KORTEJ İLE ANMA

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İzmir Adliyesi, Fethi Sekin, Musa Can, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: ŞEHİT FETHİ SEKİN VE MUSA CAN İÇİN MOTOSİKLETLİ KORTEJ İLE ANMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: ŞEHİT FETHİ SEKİN VE MUSA CAN İÇİN MOTOSİKLETLİ KORTEJ İLE ANMA - Son Dakika
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