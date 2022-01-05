Şehit Fethi Sekin ve Musa Can için motosikletli kortej ile anma (2) - Son Dakika

HEYKELİNE KARANFİL BIRAKILDI

Polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın şehadetlerinin 5'inci yıl dönümünde; İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Oktay Tabur, başsavcı vekilleri, hakimler, savcılar ve adliye personeli, Sekin'in adliye önündeki heykeline ve şehit düştüğü yere karanfil bırakıp, dua etti. Adliye personelinin yanı sıra anma için toplananlar da heykele çiçekler bırakıp, şehitleri andı. Fethi Sekin ve Musa Can'ın anısına lokma da döküldü.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,