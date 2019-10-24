Son Dakika Haberleri: Şehit Fındık'ın kabrinin başına Türk bayrağı dikildi
Son Dakika Güncel Şehit Fındık'ın kabrinin başına Türk bayrağı dikildi

Şehit Fındık'ın kabrinin başına Türk bayrağı dikildi

17 dakika önce

Fırat'ın doğusunda Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın Yeşilyurt ilçesindeki kabri başına Türk bayrağı dikildi.

Şehit Fındık'ın kabrinin başına Türk bayrağı dikildi, System.String[]

Fırat'ın doğusunda Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın Yeşilyurt ilçesindeki kabri başına Türk bayrağı dikildi.

Yeşilyurt Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Engin Şentaş'ın da katıldığı törenle, Yeşilyurt Belediyesi çalışanları, askerler eşliğinde şehit Fındık'ın Kuşcu köyündeki kabri başında Türk bayrağı göndere çekildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, "Kuşcu köyümüzün ilk şehidi olan evladımız Sefa Fındık'ın mezarına şanlı Türk bayrağımızı diktik. Şehitlerimiz bizlerin baştacıdır. Yeşilyurt Belediyesi olarak şehit ve gazilerimiz için elimizden ne geliyorsa esirgemeyeceğimizi belirtmek istiyorum. Allah'ım bu vatan topraklarımızdan bayrağımızı indirtmesin diyerek tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." diye konuştu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:04 Kaynak: AA
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