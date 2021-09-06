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ŞEHİT A.GAFFAR OKKAN ANISINA ANLAMLI TURNUVA - Son Dakika

ŞEHİT A.GAFFAR OKKAN ANISINA ANLAMLI TURNUVA

06.09.2021 11:23
ŞEHİT A.GAFFAR OKKAN ANISINA ANLAMLI TURNUVA, System.String[]

ŞEHİT A. GAFFAR OKKAN ANISINA ANLAMLI TURNUVAHendek, 11. Hentbol Duayenleri Ali Gaffar Okkan programına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

ŞEHİT A. GAFFAR OKKAN ANISINA ANLAMLI TURNUVA

Hendek, 11. Hentbol Duayenleri Ali Gaffar Okkan programına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Başkan Turgut Babaoğlu, 11 Eylül Cumartesi günü saat 10. 00'da başlayacak olan müsabakalara tüm Sakarya halkını davet ederek program hakkında bilgilendirmede bulundu.

11. HENTBOL DUAYENLERİ

Hendek, Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan anısına düzenlenecek ulusal çapta bir organizasyona imza atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda 11. Hentbol Duayenleri Ali Gaffar Okkan etkinliği 11 Eylül Cumartesi günü saat 10. 00'da Hendek Yeni Spor Salonunda (TEM yanı) başlayacak. Dev organizasyon saat 10: 00'da başlayacak olan müsabakalarda 9 ayrı mücadele oynanacak. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, büyük önem taşıyan bu spor organizasyonuna tüm Sakarya halkını davet etti.

SAKARYA HALKINA DAVET

Yapılacak olan etkinliğin anlamına vurgu yapan Başkan Babaoğlu, "Hendek bir spor şehridir. Bu her alanda kanıtladık, kanıtlamaya da devam ediyoruz. Hentbol Duayenlerinin her yıl farklı illerde düzenlediği turnuva 11 Eylül Cumartesi günü Hendek'te yapılacak. Şehidimiz Ali Gaffar Okkan anısına yapılacak olan bu etkinlikle ilgili uzun süre önce plan yapmış, ancak pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kalmıştık. Bu güzel etkinliğe tüm Sakarya halkını davet ediyorum" dedi.

ŞEHİDİMİZİN ANISINA

Şehidimiz Ali Gaffar Okkan'ı ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve dua ile andıklarını söyleyen Başkan Babaoğlu, "Aziz Şehitlerimizin ruhları şad mekanları cennet olsun" diye konuştu. Başkan Babaoğlu, düzenlenecek olan bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Belediyemiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Hentbol Duayenleri Platformu tarafından organize edilerek hazırlanan bu etkinlik nedeniyle emek veren tüm herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Cumartesi herkesi Hendek Yeni Spor Salonuna bekliyoruz" diye konuştu.

GENİŞ KAPSAMLI PROGRAM

Etkinlik kapsamında sporcular 10 Eylül Cuma günü Hendek'te olacak. Atatürk anıtı önünde yapılacak olan törenin ardından A. Gaffar Okkan sergisi gezilecek ardından şehidimizin kabrinde tören yapılacak. 11 Eylül Cumartesi ise müsabakalar saat 10: 00'da başlayacak ve tüm gün sürecek. Aynı günün akşamı Bayraktepe Sosyal Tesislerinde sporculara ve protokole gala yemeği verilecek. 12 Eylül Pazar günü ise sporcular Hendek'ten ayrılacak.

PROGRAM

10 Eylül Cuma

13: 00 Belediye Önü toplanma

14: 00 Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni

14: 30 Muammer Sencer Caddesi Fotoğraf Sergisi gezilmesi

15. 15 Şehit A. Gaffar Okkan'ın kabrinde dua okunması

11 Eylül Cumartesi

10: 00 Müsabakaların başlaması

13: 00 Protokol töreni

13: 30 Polisgücü-Hendek karması anma maçı

19: 30 Gala Yemeği

FİKSTÜR

10: 00 İstanbul Çakaralma (Erkek)- İstanbul Karması (Erkek)

10: 45 Eskişehir Karması (Erkek) - Zonguldak Karması (Erkek)

11: 30 İzmir Karması (Kadın)-İstanbul Karması (Kadın)

12: 15 İstanbul Arçelik (Erkek)-İzmir Altay (Erkek)

13: 30 Hendek Karması (Erkek)- Polisgücü Karması (Erkek)

14: 15 Trabzon Karması (Kadın) -İzmir Bornova Karması (Kadın)

15: 00 Trabzon Karması (Erkek) - Adana Karması (Erkek)

15: 45 İzmir Karması (Erkek)-Eskişehir Eti (Erkek)

16: 30 Sakarya Karması (Erkek)- Kayseri Karması (Erkek)

ŞEHİT A.GAFFAR OKKAN ANISINA ANLAMLI TURNUVA
ŞEHİT A.GAFFAR OKKAN ANISINA ANLAMLI TURNUVA

Ali Gaffar Okkan, Hentbol, Eylül, Şehit, Toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum ŞEHİT A.GAFFAR OKKAN ANISINA ANLAMLI TURNUVA - Son Dakika


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