Şehit Gazi Birlik-Sen'den Kaymakam Bilici'ye Ziyaret
1 saat önce
Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Tüm Kamu Çalışanları Birlik Sendikası (Şehit Gazi Birlik-Sen) Batman'ın Kozluk ilçe temsilcisi Engin Genç, Kozluk Kaymakamı Bilici'yi ziyaret etti.
Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Tüm Kamu Çalışanları Birlik Sendikası (Şehit Gazi Birlik-Sen) Batman'ın Kozluk ilçe temsilcisi Engin Genç, Kozluk Kaymakamı Bilici'yi ziyaret etti.
Genç, beraberindeki üyeler ile birlikte Kozluk Kaymakamı Bilici'yi makamında ziyaret etti. Genç, Kaymakam Bilici'nin şehit ve gazi ailelerine göstermiş olduğu özel ilgiden dolayı kendisine teşekkür ederek sendikanın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Kaymakam Osman Bilici de, ziyaretlerinden dolayı sendika üyesi şehit ve gazi yakınlarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BATMAN
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:18 Kaynak: İHA
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