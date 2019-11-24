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Şehit Gazi-Sen Genel Başkanı Ocak

6 saat önce

Gazi ve Şehit Yakınları ile Vatansever Kamu Görevlileri Sendikası (Şehit Gazi-Sen) Genel Başkanı Fatih Ocak, Siirt'e geldi.

Gazi ve Şehit Yakınları ile Vatansever Kamu Görevlileri Sendikası (Şehit Gazi-Sen) Genel Başkanı Fatih Ocak, Siirt'e geldi.

Bir lokantada ildeki sendika yöneticileriyle buluşan Ocak daha sonra Siirt Garnizon Komutanlığındaki şehitliği ziyaret etti.

Türkiye'deki mevcut sendika yapılanmasından farklı olarak sosyal sorumluluk alanında sendikacılığı geliştirmek istediklerini ifade eden Ocak, şöyle konuştu:

"Öncelik şehit ve gazi yakınlarımızı manevi değerlerinin yükseltilmesi ve sendikal manadan örgütlenmek ve Türkiye'de Şehit Gazi-Sen Konfederasyonu'nu yetkili kılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Topladığımız aidatlarının yarısını, üyelerimize cenaze yardımı, evlilik yardımı ve sosyal yardımlarda kullanacağız. Her yıl bir ilde yetiştirme yurtları yaparak bunları devletimize teslim edeceğiz. Sendikacılığı hak ettiği sosyal sendikacılık bandına oturarak çalışmalarımızı yapacağız."

Şehit Gazi-Sen Genel Başkanı Ocak

Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:32 Kaynak: AA
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