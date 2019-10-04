Son Dakika Haberleri: Şehit-Gazi Sen il başkanları toplantısı Ankara'da yapıldı
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Şehit-Gazi Sen il başkanları toplantısı Ankara'da yapıldı

18 dakika önce

Gazi, Gazi ve Şehit Yakınları ile Tüm Vatansever Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (Şehit-Gazi Sen) İl başkanları toplantısı, Ankara'da yapıldı.

Şehit-Gazi Sen il başkanları toplantısı Ankara'da yapıldı, System.String[]

Gazi, Gazi ve Şehit Yakınları ile Tüm Vatansever Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (Şehit-Gazi Sen) İl başkanları toplantısı, Ankara'da yapıldı.


Ankara'da bir otelde gerçekleşen başkanlar toplantısında Sendika Genel Başkanı Fatih Ocak, 45 bin şehit ve gazi yakınının kamuda görev yaptığını belirterek bunun devletin kendileri ile büyük bir kucaklaşması ve dayanışma örneği olduğunu dile getirdi.


Türkiye'nin dört bir tarafından gelen il başkanlarının yoğun katılımı gösterdiği 1. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısına Erzurum Şube Başkanı Bilgihan Karakoç da katıldı. - ERZURUM

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:12 Kaynak: İHA
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