Şehit Gazi-Sen üyeleri, Kara Kuvvetleri Şehitliğini ziyaret etti - Son Dakika

Şehit Yakınları ile Tüm Vatansever Kamu Görevlileri Konfederasyonu (Şehit Gazi-Sen) Diyarbakır il yönetim kurulu üyeleri, Yenişehir ilçesindeki Kara Kuvvetleri Şehitliğini ziyaret etti.

Şehit Gazi-Sen Konfederasyonu Genel Merkezinin teşkilatlanma çalışmaları çerçevesinde yeniden yapılandırılan ve Şehit Gazi-Sen Konfederasyonu Diyarbakır İl Yönetim Kurulu üyeleri görevine başladı.

Şehit Gazi-Sen Konfederasyonu İl Başkanı Sedat Sönmez ve İl Yönetim Kurulu üyeleri, Kara Kuvvetleri Şehitliğini ziyaret ederek, şehitlerin mezarına karanfil bıraktı, dua etti.