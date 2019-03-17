Şehit Gazi-Sen Üyeleri Yemekte Buluştu
13 dakika önce
Gazi ve Şehit Yakınları ile Vatansever Kamu Görevlileri Sendikası (Şehit Gazi–Sen) üyeleri yemekte bir araya geldi.
Gazi ve Şehit Yakınları ile Vatansever Kamu Görevlileri Sendikası (Şehit Gazi–Sen) üyeleri yemekte bir araya geldi.
Şehit Gazi–Sen Genel Başkan Fatih Ocak, şehit yakınları ve gazilerle bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Şırnak'a geldiğini söyledi.
Türkiye'deki mevcut sendika yapılanmasından farklı olarak sosyal sorumluluk alanında sendikacılığı geliştirmek istediklerini ifade eden Ocak, şöyle konuştu:
"Bu yüzden de arkadaşlarımızı yerinde ve sorunlarını yerinden dinleyerek ve çözüm üretiyoruz. Sendikamızın bize verdiği sosyal sorumluluk olarak Doğu ve Güneydoğu'dan başlayarak her yıl üye aidatlarıyla elde ettiğimiz gelirlerden yetiştirme yurdu yapmayı planlıyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 04:33 Kaynak: AA
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