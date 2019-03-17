Şehit Gazi-Sen Üyeleri Yemekte Buluştu

Gazi ve Şehit Yakınları ile Vatansever Kamu Görevlileri Sendikası (Şehit Gazi–Sen) üyeleri yemekte bir araya geldi.

Gazi ve Şehit Yakınları ile Vatansever Kamu Görevlileri Sendikası (Şehit Gazi–Sen) üyeleri yemekte bir araya geldi.



Şehit Gazi–Sen Genel Başkan Fatih Ocak, şehit yakınları ve gazilerle bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Şırnak'a geldiğini söyledi.



Türkiye'deki mevcut sendika yapılanmasından farklı olarak sosyal sorumluluk alanında sendikacılığı geliştirmek istediklerini ifade eden Ocak, şöyle konuştu:



"Bu yüzden de arkadaşlarımızı yerinde ve sorunlarını yerinden dinleyerek ve çözüm üretiyoruz. Sendikamızın bize verdiği sosyal sorumluluk olarak Doğu ve Güneydoğu'dan başlayarak her yıl üye aidatlarıyla elde ettiğimiz gelirlerden yetiştirme yurdu yapmayı planlıyoruz."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul-İzmir Otoyol Projemizi Bu Yıl Bitiriyoruz

Erdoğan, İzmir'de HDP'li Temelli'nin Tartışma Yaratan Videosunu İzletti

Çalıların Arasında Doğuran Domuz, Ekipleri Harekete Geçirdi

Bahçeli, İzmir'den Meydan Okudu: Ey Haçlılar Gelin de Sizi Kanınızda Boğalım