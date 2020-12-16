Şehit Gazi-Sen Van İl Başkanlığından kurumlara dezenfektan standı - Son Dakika

Şehit Gazi-Sen Van İl Başkanlığından kurumlara dezenfektan standı
16.12.2020 12:26
Gazi ve Şehit Yakınları ile Vatansever Kamu Görevlileri Sendikası (Şehit Gazi-Sen) Van İl Başkanlığı tarafından kentteki eğitim kurumlarına dezenfektan standı kuruldu.
Gazi ve Şehit Yakınları ile Vatansever Kamu Görevlileri Sendikası (Şehit Gazi-Sen) Van İl Başkanlığı tarafından kentteki eğitim kurumlarına dezenfektan standı kuruldu.
Kurumlarda çalışan personellerin sağlıklarını önemsediklerini belirten Şehit Gazi-Sen Van İl Başkanı İdris Turan, "Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Şehit Gazi Sendikası Van İl Başkanlığı olarak her fırsatta eğitim kurumlarımızın yanında olacağız. Bu kapsamda kurumlarımıza dezenfektan stantları kuruyoruz" dedi.
Kurum amirleri ise uygulamadan dolayı Şehit Gazi Sendikası Van İl Başkanlığına teşekkür ettiler. - VAN
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