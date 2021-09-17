Şehit, gazi ve esnaflar anısına ahi lokumu dağıtıldı - Son Dakika

Samsun protokolü cami çıkışında vatandaşlara şehit ve gazilerin anısına ahi lokumu dağıttı.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 34. Ahilik Haftası dolayısıyla ve 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Büyük Cami'de şehitler, ahirete intikal eden gaziler ve hayatını kaybeden esnaf ile sanatkarlar için okunan Mevlid-i Şerif programına katılarak, çıkışta vatandaşlara ahi lokumu ikram ettiler. - SAMSUN