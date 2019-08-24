Son Dakika Haberleri: Şehit gezer, hakkari'de törenle memleketine uğurlandı
Son Dakika Güncel Haber

Şehit gezer, hakkari'de törenle memleketine uğurlandı

44 dakika önce

HAKKARİ'nin Çukurca bölgesinde, teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İdris Gezer(23), Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketine uğurladı.

Şehit gezer, hakkari'de törenle memleketine uğurlandı, System.String[]
HAKKARİ'nin Çukurca bölgesinde, teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İdris Gezer(23), Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketine uğurladı.
Irak sınır hattındaki Çukurca ilçesine bağlı Ana Tepe bölgesi yakınında, PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Onbaşı İdris Gezer ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne  kaldırılan Gezer, doktorların tüm müdahalelerine rağmer kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Gezer için akşam saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
Törene, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Muammer Alper, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri asker ve polisler katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının cenaze aracıyla tören alanına getirildi. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunulduktan sonra şehit Gezer'in özgeçmişi okundu. Duaların edinmesinin ardından, şehit Piyade Uzman Onbaşı İdris Gezer'in naaşı, silah arkadaşları tarafından tekbirler eşliğinde omuzlarda taşınarak helikoptere konuldu. Helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na götürülen Gezer'in naaşının, daha sonra uçakla memlemeti Sinop'a uğurlanacağı belirtildi.


Hakkari, Çukurca, Piyade, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



18 yaşındaki kadın hırsız, Yüksekova ilçe emniyet müdür yardımcısını bıçakladı
Hakkari'de el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit Emine Bulut'un annesi: Torunum, 'anneanne ben ambulans çağırın diyorum, onlar çekim yapıyor' dedi MSB: Fırat'ın doğusunda ilk ortak uçuş gerçekleştirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 22:56:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit gezer, hakkari'de törenle memleketine uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]