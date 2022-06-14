Şehit Gök'ün cenazesini karşılayan nişanlısı: Böyle mi gelecektin? (2)

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi soncu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün cenazesi, Tokat Havalimanı 'ndan alınarak cenaze aracıyla Erbaa ilçesine getirildi. Şehit Gök'ün cenazesi, Tosunlar köyündeki baba ocağına götürülüp, helallik alındıktan sonra Büyük Cami 'ye getirildi. Şehidin kız kardeşi Dürdane Gök ile nişanlısı Kübra Özyurt'un kamuflaj giydiği görüldü. Özyurt ile şehidin yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kübra Özyurt, "3 yıl sabrettin. 1,5 ay daha bekleyemedin mi?" dedi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Ramazan Gök'ün nişanlısı feryat etti: Böyle mi gelecektin? Nikahımıza sayılı günler kalmıştı

Kaynak: DHA

Erbaa, Tokat, Güncel, Son Dakika

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