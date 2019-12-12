Şehit Gökhan Osman Karaduman Kütüphanesi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Gökhan Osman Karaduman Kütüphanesi açıldı - Son Dakika

Şehit Gökhan Osman Karaduman Kütüphanesi açıldı

6 saat önce

Afyonkarahisar İbrahim Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Yaşayan Şehit Kütüphaneleri" projesi kapsamında Şehit Özel Harekat Polisi Gökhan Osman Karaduman kütüphanesi açıldı.

Şehit Gökhan Osman Karaduman Kütüphanesi açıldı, System.String[]

Afyonkarahisar İbrahim Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Yaşayan Şehit Kütüphaneleri" projesi kapsamında Şehit Özel Harekat Polisi Gökhan Osman Karaduman kütüphanesi açıldı.


2016 yılında Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde sürdürülen terör operasyonu sırasında Dicle Mahallesi'nde teröristlerce tuzaklanmış el yapımı bombanın infilak etmesi sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Özel Harekat Polisi Gökhan Osman Karaduman adına Afyonkarahisar İbrahim Evren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kütüphane açıldı.


Kütüphane'nin açılışı için okulda düzenlenen törende konuşan "Yaşayan Şehit Kütüphaneleri" projesi koordinatörü Hilal Kalafat, bir yıldır Afyonkarahisar'da çalışma yaptıklarını belirtti. Kalafat, konuşmasında "Şehit Gökhan Osman Karaduman'ın bütün arkadaşlarının şehit olduğunu biliyor musunuz. Bizler bu kütüphaneleri oluşturmaya başladıktan sonra inanılmaz telefonlar aldık şehidimizin kütüphanesi için. Ama bizi arkadaşlarından kimse aramadı. Bizde niye arkadaşları aramadı diye düşünürken, öğrendik ki, Şehidimizin tüm tim arkadaşları da şehit olmuş" dedi.


Daha sonra konuşan Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp ise Afyonkarahisar'ın şehitlerine önem veren bir olduğunu belirterek, burada görev yapmaktan onur duyduğunu dile getirdi. - AFYONKARAHİSAR

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:16 Kaynak: İHA
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