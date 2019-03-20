Son Dakika Haberleri: Şehit Göksu Şafak Şahin'in Adı Okul Salonuna Verildi

Şehit Göksu Şafak Şahin'in Adı Okul Salonuna Verildi

1 saat önce

Afrin'de şehit düşen Göksu Şafak Şahin'in adı Ilıca Ortaokulunda çok amaçlı salona verildi.

Şehit Göksu Şafak Şahin'in Adı Okul Salonuna Verildi, System.String[]
Afrin'de şehit düşen Göksu Şafak Şahin'in adı Ilıca Ortaokulunda çok amaçlı salona verildi.

Ilıca Ortaokulunda 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliğin sonunda Afrin şehidi Göksu Şafak Şahin'in adı verilen çok amaçlı salonun açılışı gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan programda öğrenciler çeşitli gösteriler sergiledi.

Okul Müdürü Fikret Yavuz daha önce Afrin şehidi Göksu Şafak Şahin'in Tunceli 4. Komando Tugayı'ndaki silah arkadaşları tarafından okula 200 kitabın gönderildiğini ve kitapların öğrencilere dağıtıldığını belirtti.

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz şehitlerin hakkının hiçbir zaman ödenemeyeceğini belirterek, "Bu ülkede rengini şehitlerin kanından alan bayrağımızın altında yaşamanın bedeli her zaman ağır olmuştur. Dün de bu millet düşman, haine nasıl geçit vermemiş ise bugün de geçit vermedi ve vermeyecek. Tüm şehitlerimizi rahmet ve saygı ile yad ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından şehidin eşi Kadriye Şahin ve annesi Reyhan Şahin'e, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, tarafından, ahşap üzerine yakma tekniği ile yapılan şehidin portesi, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Bahadır Çay tarafından da bayrak hediye edildi.

Şehidin eşi Kadirye Şahin ise eşinin adının salona verilmesinden dolayı gurur duyduğunu ifade ederek, "Kaymakamımız, okul müdürümüz ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Şehit eşi olmak benim için en büyük gurur." diye konuştu.

Daha sonra şehidin annesi Reyhan, eşi Kadriye, kızı Reyhan Öykü, Madeni İşler Odası Başkanı, şehidin akrabası Cesur Şahin ve protokol üyeleri tarafından şahit Şahin'in adını taşıyan çok amaçlı salonun açılışı gerçekleştirildi.

Şehidin kızı Reyhan Öykü ise öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Programa, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:06 Kaynak: AA

Göksu, Şafak Şahin, Güncel
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