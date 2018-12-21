Son Dakika Haberleri: Şehit Göktan Özüpek İçin Mevlit Okutuldu

Şehit Göktan Özüpek İçin Mevlit Okutuldu

4 saat önce

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Kırklarelili astsubay Göktan Özüpek için mevlit okutuldu.

Şehit Göktan Özüpek İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Kırklarelili astsubay Göktan Özüpek için mevlit okutuldu.

Kırklareli İl Müftülüğü tarafından Hızırbey Camisi'nde düzenlenen programa Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, şehit annesi Sevim Özüpek, ablası Meltem Akkerman ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Bilgin, burada yaptığı konuşmada, şehitleri hiç bir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade etti.

"Hepimiz biliyoruz ki şehitlerimiz sayesinde biz buradayız." diyen Vali Bilgin, "Bu toprakları vatan yapan şehitlerimize çok şey borçluyuz. Allah'tan şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:25 Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel
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