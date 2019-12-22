Şehit Göktan Özüpek için mevlit okutuldu - Son Dakika
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Şehit Göktan Özüpek için mevlit okutuldu

6 saat önce

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Kırklarelili astsubay Göktan Özüpek için mevlit okutuldu.

Şehit Göktan Özüpek için mevlit okutuldu, System.String[]

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Kırklarelili astsubay Göktan Özüpek için mevlit okutuldu.

Kırklareli İl Müftülüğü tarafından Hızırbey Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Müftü Hüseyin Demirtaş, konuşmasında, şehitleri hiç bir zaman unutmadıklarını söyledi.

Her bir vatandaşın şehitlere ve şehit ailelerine borçlu olduğunu ifade eden Demirtaş, şehitler sayesinde her bir vatandaşın bu günlere gelebildiğini belirtti.

Terörü ve terör destekçilerini lanetlediklerini aktaran Demirtaş, "Bu toprakları vatan yapan şehitlerimize çok şey borçluyuz. Allah'tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Göktan Özüpek kardeşimizin şehit düşmesinin sene-i devriyesinde okuduğumuz Kur'an-ın, yaptığımız duaların da kabul olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kırklareli, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:32 Kaynak: AA
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